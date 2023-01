Terra Amara viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato alle ore 16 su Canale 5, nonché in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera turca, in merito alle puntate che andranno in onda giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, riportano che Saniye sospetterà che Gaffur e Seher abbiano avuto un flirt, nel frattempo Fekeli avrà timore per l'incolumità del figlio essendo disarmato. Demir, intanto, mostrerà la sua collezione di pistole a Ercument, mentre Zuleyha chiederà perdono a Nihal ma tali scuse non saranno accettate.

Hunkar, invece, separerà Seher e Saniye, dopo che quest'ultima ha attaccato la presunta amante del marito, nel frattempo Yilmaz sarà sempre più convinto che Hatip vorrebbe farlo litigare con Demir. In ultimo, Seher approfitterà dell'ubriachezza di Demir e si infilerà nel letto dell'uomo con lo scopo di incastrarlo, ma Hunkar pagherà la ragazza per il suo silenzio.

Demir mostrerà la sua collezione di pistole al cugino Ercument

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardo gli episodi che andranno in onda giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, evidenziano che la vita coniugale tra Gaffur e Saniye sarà sempre più tesa, in quanto quest'ultima sospetterà che tra il marito e Seher ci sia stato un rapporto amoroso.

Mujgan, invece, sarà preoccupata per la sregolata esistenza che conduce Yilmaz: Mujgan, complice l'aiuto di Fekeli, convincerà Yilmaz a deporre le armi.

Fekeli, però, temerà che essendo disarmato non possa più tenere al sicuro il figlio. Hunkar proverà a far lo stesso con Demir, ma lo stesso non vorrà saperne di deporre le armi e, come se non bastasse, mostrerà al cugino Ercument la sua collezione di pistole.

Demir, al contempo, farà ammenda con Cengaver al fine di salvare la loro amicizia e chiederà a Zuleyha di fare altrettanto con Nihal. Peccato, però, che entrambe le scuse verranno rispedite ai mittenti.

Sermin, convocato dal tribunale, sarà chiamata a pagare i debiti maturati nel corso degli anni dalla famiglia Yaman.

Yilmaz aiuterà Sermin fornendo alla stessa denaro e avvocati

Yilmaz fornirà a Sermin il denaro sufficiente a mantenere Betul e ingaggerà anche degli avvocati per difendersi in tribunale.

Fadik insinuerà che Gaffur e Seher abbiano una relazione clandestina, così Saniye attaccherà la ragazza con talmente tanta foga che Hunkar dovrà intervenire.

Hunkar, quindi, spedirà Seher al cottage per servire la cena a Ercument e Demir, ma alla fine del pasto serale quest'ultimo sarà tanto ubriaco da scambiare la domestica per Zuleyha e finirà per approfittarsi della stessa.

I dipendenti di Yilmaz verranno infastiditi dagli uomini di Hatip, così Akkaya penserà che l'uomo stia cercando di mettere zizzania tra lui e Demir.

Apti accompagnerà Ercument in un locale notturno, mentre Seher approfitterà di conseguenza dell'ubriachezza di Demir e proverà ad incastrarlo mettendosi sotto le coperte assieme a lui.

Hunkar, infine, fiuterà l'inganno e pagherà Seher per il suo silenzio.