Nell'episodio di sabato 28 gennaio di Terra Amara - in onda su Canale 5 - Demir e Zuleyha porgeranno le proprie scuse agli amici Cengaver e Nihal per averli accusati ingiustamente, ma questi decideranno di non perdonarli. Il signor Yaman e suo cugino poi si concederanno una cena al cottage da soli dove si ubriacheranno.

Saniye si scaglierà contro Seher in modo furioso dopo che Fadik avrà insinuato che Gaffur intrattenga una relazione extra-coniugale con la ragazza. Intanto Hunkar deciderà di mandare la nuova governante al cottage per servire i signori e proprio qui Seher approfitterà della debolezza di Demir per incastrarlo e si infilerà nel letto di Yaman.

Intanto Sermin riceverà una notifica dal tribunale da parte della sua famiglia che le chiederà di restituire i soldi finora prestatele.

La donna non avrà altra scelta che chiedere aiuto a Yilmaz per saldare i debiti e pagare gli studi di sua figlia in Francia.

Cengaver e Nihal rifiutano le scuse di Demir in Terra Amara

Demir si recherà dal suo ex amico Cengaver per chiedergli perdono e inviterà anche sua moglie Zuleyha a fare lo stesso con Nihal. Infatti i coniugi Yaman avevano precedentemente accusato i loro amici di aver portato alla luce la verità sulla loro relazione, creando pettegolezzi nella città di Adana.

Tuttavia, i due ammettano di aver commesso un errore, la famiglia Çimen deciderà di non accettare le loro scuse e di essere fedeli a Fekeli ed Yilmaz, che li hanno trattati benissimo nonostante fossero dei "nemici".

Yilmaz aiuta Sermin a saldare i suoi debiti

Successivamente, il tribunale manderà una notifica a Sermin da parte della famiglia Yaman, la quale chiederà indietro tutti i soldi che le hanno prestato in questi anni. La donna si sentirà con le spalle al muro e chiederà aiuto ad Yilmaz per togliersi dai guai. Il figlioccio di Fekeli si mostrerà disponibile nei confronti della cugina di Demir e la aiuterà a saldare i suoi debiti e a pagare le spese necessarie per mantenere l'istruzione di sua figlia Betul a Parigi.

Pertanto, l'ex moglie di Sabahattin potrà tirare un respiro di sollievo.

Seher fa credere a Demir di aspettare un figlio da lui

Nella parte finale dell'episodio di Terra Amara, Fadik insinuerà che Gaffur intrattiene una relazione extra-coniugale con la nuova assunta alla villa, scatenando l'ira di Saniye, che arriverà alle mani con la presunta amante di suo marito.

A intervenire in questa difficile situazione sarà Hunkar che chiederà a Seher di allontanarsi dalla tenuta e di recarsi al cottage per servire la cena a suo figlio ed Ercument.

Demir e suo cugino si ubriacheranno e, mentre Ercument deciderà di continuare la sua serata in un locale, il signor Yaman resterà da solo e deciderà di coricarsi. Proprio in questo momento, Seher metterà in atto il suo piano: si infilerà nel letto del suo padrone e successivamente gli farà credere di essere rimasta incinta di lui, nel tentativo di incastrarlo.