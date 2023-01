La puntata di Amici di Maria De Filippi in onda nel pomeriggio di domenica 15 gennaio rappresenta un unicum senza precedenti nella storia nel programma: eliminato una settimana fa, Cricca ha riavuto il suo banco nella scuola. Ricostruiamo l'accaduto.

Amici, Tommy Dali eliminato

A pochi minuti dall'inizio della puntata la diciassettesima dell'edizione numero ventidue di Amici , Maria De Filippi annuncia provvedimenti disciplinari per sei allievi della scuola, resisi protagonisti di comportamenti non in linea con lo spirito del programma durante la notte di Capodanno: Maddalena, Samu, Wax, Ndg, Tommy Dali e Valeria dovranno quindi affrontare delle sfide immediate contro degli aspiranti allievi individuati dalla produzione.

Rudy Zerbi, tuttavia, decide che il suo allievo Tommy Dali lasci immediatamente il programma senza sottoporsi al giudizio di un commissario esterno. Lui, visibilmente dispiaciuto, prima di lasciare lo studio si rivolge al pubblico: "La mia canzone si chiama Finisce Bene. Questa esperienza non è finita bene, ma se non finisce bene vuol dire che non è finita. Sentirete ancora parlare di me, promesso".

Cricca batte Valeria e rientra nella scuola di Amici

Il primo ad affrontare la sfida immediata è Samu: il giudice esterno Francesca Bernabini, tuttavia, non ha sciolto la riserva desiderando vedere i due sfidanti alle prese con una prova comparata. A seguire, Garrison stabilisce che Maddalena possa continuare il suo percorso nella scuola, con l'aut aut di Emmanuel Lo: "Un'altra cosa di questo genere e vai a casa subito".

E' quindi il momento di Valeria: la sua insegnante Lorella Cuccarini ha chiesto alla produzione di Amici di poterla mettere in sfida contro Cricca, eliminato appena una settimana prima. La showgirl, attualmente in teatro con "Rapunzel" ha spiegato la sua decisione dicendo che se avesse saputo prima di quanto accaduto a Capodanno, molte decisioni della scorsa puntata non sarebbero state prese e, soprattutto, lei non avrebbe mai dato il banco a Valeria.

La sfida tra Valeria e Cricca si consuma a colpi di inediti sotto l'orecchio attento del critico musicale Luca Dondoni, che poi stabilisce il reintegro nella scuola di Amici della voce di "Supereroi".

Amici nella storia, altri casi "limite"

Pur non essendo mai culminati in una riammissione vera e propria, la letteratura di Amici consegna una serie di altri casi limite che, nel corso degli anni, hanno dato una scossa alle dinamiche del programma: senza andare troppo indietro nel tempo, appena due anni fa (al culmine di una puntata del Serale sui carboni ardenti) il performer di latino Valentin Alexandru lasciava Amici in aperta polemica con produzione, giudici e conduttrice, la quale stabilì che Jacopo Ottonello (cantante del roster di Anna Pettinelli) potesse restare in gioco, pur essendo la sua eliminazione già stata decretata.

In epoca pre-autotune, Luca Jurman provò a chiedere la riammissione della cantante Silvia Olari (siamo all'ottava edizione di Amici, quella che poi decretò la vittoria di Alessandra Amoroso), ma la sua proposta non superò il vaglio degli altri concorrenti. E appena un anno dopo, il discusso performer Davide Flauto abbandonò la scuola poche ore prima del debutto del Serale: al suo posto entrò in corsa il cantautore Stefanino Magliuolo, eliminato in uno degli ultimi appuntamenti con la fase pomeridiana del programma.