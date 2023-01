Riccardo Guarnieri rompe il silenzio su Ida e Alessandro a distanza di un po' di mesi dalla fatidica scelta della dama avvenuta a Uomini e donne.

In una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione dei sentimenti di Canale 5, il cavaliere pugliese ha scelto di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe e lo ha fatto lanciando una frecciatina al vetriolo nei confronti del nuovo fidanzato di Ida, che ha definito un po' "immaturo".

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio su Ida e Alessandro dopo l'addio a U&D

Nel dettaglio, la love story tra Ida e Riccardo è giunta definitivamente al capolinea dopo che la dama siciliana ha scelto di voltare pagina assieme ad Alessandro.

Da circa due mesi, infatti, Ida fa coppia fissa con il cavaliere napoletano che le ha permesso di ritrovare il sorriso e di lasciarsi alle spalle quel passato tormentato al fianco di Riccardo Guarnieri.

In un primo momento, il cavaliere pugliese ha preferito mantenere il silenzio e non si è espresso sulla nuova coppia nata nello studio di Uomini e donne, ma in queste ore ha scelto di intervenire.

Riccardo, intervistato dal magazine della trasmissione di Canale 5, non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti della nuova coppia, attaccando in primis il nuovo fidanzato di ida.

'Ha scelto un secondo figlio', Riccardo spara a zero su Ida e Alessandro dopo la scelta a U&D

"Io e Alessandro siamo due persone diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo guerriero, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio", ha dichiarato Riccardo mettendo in discussione la scelta fatta a Uomini e donne dalla sua ex fidanzata.

Riccardo, pur non volendo sbilanciarsi oltre e lasciarsi andare a giudizi affrettati nei confronti di Alessandro, ha aggiunto che analizzando gli atteggiamenti del cavaliere napoletano visti nello studio di Uomini e donne, riterrebbe che non sia la persona adatta per Ida.

'Lo reputo immaturo', la frecciatina di Riccardo contro il nuovo fidanzato di Ida Platano

"Lo reputo un po' immaturo, o almeno per me, un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all'uomo che cercava", ha aggiunto ancora Riccardo Guarnieri che non ha risparmiato così la stoccata al vetriolo nei confronti della nuova coppia nata nei mesi scorsi all'interno dello studio del talk show Mediaset.

Insomma, dichiarazioni che sicuramente non passeranno inosservate e a questo punto non si esclude che, nel corso delle prossime ore, Ida e Alessandro possano replicare sui social alla stoccata lanciata da Riccardo, ancora alla ricerca del grande amore della sua vita nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.