Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', trasmessa per la prima volta nel nostro paese su Rai 3 il 21 ottobre 1996. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Diego sulla buona fede di Lia, sulla delusione di quest'ultima per le parole del compagno, sulla crisi di Bianca, sul discorso a scuola di Viola, sulla decisione di Alice di andarsene, sulla sorpresa per Nunzio, sull'invito di Bice a Mariella e sull'inizio del processo per l'omicidio di Susanna.

Lia soffre per il fidanzato Diego

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Diego rifletterà su ciò che ha scoperto su Lia, iniziando a chiedersi chi sia veramente e cosa provi realmente per lui. Prima di poter trovare le risposte, l'uomo rimarrà spiazzato da una nuova e sconcertante scoperta sulla compagna. Anche Roberto e Marina finiranno per essere molto arrabbiati con Lia. Per questo motivo, quest'ultima inizierà a temere per il suo futuro, mentre Diego aprirà finalmente gli occhi sulla natura della donna che ama. Più tardi, la coppia avrà un teso faccia a faccia da cui Lia ricaverà una cocente delusione. Bianca farà molta fatica ad uscire dalla crisi in cui è piombata a causa dell'emarginazione dei compagni di classe.

Viola se ne renderà conto e farà un discorso agli alunni nella speranza di sensibilizzare i ragazzi a cambiare il loro comportamento. Più tardi, Bianca riceverà una visita inaspettata.

Elena non sa come aiutare Alice

Grazie all'aiuto di Marina, Alice tenterà di voltare pagina. Elena scoprirà il motivo del disagio della figlia e rifletterà se consigliarle di prendersi le sue responsabilità anche se dovrà pagarne le conseguenze.

Dopo aver riflettuto a lungo, Alice prenderà una difficile decisione per poi partire per Londra.

Nunzio non vedrà l'ora di parlare con Chiara rimanendo decisamente stupito nel ricevere una sorpresa inaspettata. Niko ritornerà a soffrire per la morte di Susanna a causa dell'imminente inizio del processo a Valsano. Il giovane si costituirà come parte civile al processo e si preparerà ad affrontare un periodo molto duro insieme a Viola.

Le polemiche online sul caffè Vulcano non accenneranno a concludersi. Mariella dovrà riflettere sull'invito di Bice a trascorrere una vacanza in crociera insieme a lei. Nel frattempo, la donna dovrà gestire la solitudine di Salvatore e le domande di Castrese. Cerruti riceverà un invito particolare da Bufalotto.