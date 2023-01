Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 26 gennaio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su una delle protagoniste più enigmatiche di sempre: Adelaide. Non ha mai accettato l'idea che Umberto avesse preferito un'altra donna a lei. Pertanto, da quel momento, ha sempre provato a mettergli il bastone fra le ruote. Insieme a Marcello, è riuscita a soffiargli un affare importante: Palazzo Andreani.

Tuttavia, nonostante la soddisfazione per aver rovinato i piani del Commendatore, non è comunque riuscita ad impedirgli di fidanzarsi ufficialmente con Flora. I due, infatti, a breve festeggeranno pubblicamente.

La festa di fidanzamento si avvicina

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con 'Il paradiso delle signore', il momento della festa di fidanzamento a quattro si avvicina. Per l'occasione, Carlos fa recapitare l'invito a Gemma per cogliere l'opportunità di trascorrere ulteriormente del tempo in sua compagnia. D'altronde, sta provando in ogni modo a conquistarla, seppur con grandi difficoltà.

Nel frattempo, Maria suggerisce a Irene di chiedere scusa a Clara. Non avrebbe dovuto intromettersi in una questione come la gara ciclistica, sapendo quanto ci tenga.

Invece, dopo tanto tempo, Vito decide di aprirsi ad Alfredo raccontandogli un segreto molto importante che riguarda il suo passato.

Umberto e Tancredi si alleano

Successivamente, Palma riceve una visita inaspettata. Un'anziana signora bussa alla sua porta di casa. Quando Palma le apre scopre che si tratta della nonna di Elvira [VIDEO] che le chiede il favore di scrivere al suo posto una lettera.

Nel contempo, Adelaide inizia a mostrare evidenti segni di insofferenza perché si sente in difficoltà. Siccome ultimamente tra lei e Marcello sta crescendo una particolare intesa, questi cerca di aiutarla. Le propone di fare un viaggio insieme per staccare un po' da tutto e per rigenerarsi. D'altronde, ne hanno bisogno entrambi visto che i loro rispettivi ex convoleranno a nozze con qualcun'altro.

Intanto, Umberto è molto felice perché, grazie all'intervento del suo amico Tancredi, ha potuto acquistare Palazzo Andreani. I due, inoltre, si ritrovano a collaborare per cercare di rovinare definitivamente sia Vittorio che il paradiso delle signore. In questo modo, il fratello di Marco potrà tranquillamente portare a termine quelli che sono i suoi piani: convincere, una volta per tutte, Matilde a tornare a Torino con lui.