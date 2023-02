Elodie e Fiorello hanno omaggiato Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio all'età di 84 anni, nello stesso modo: cantando 'Se telefonando'. È stata questa la canzone scelta dai due artisti che nel corso di due trasmissioni diverse (domenica in e Viva Rai2) hanno deciso di reinterpretare il brano scritto da Costanzo per Mina nel 1966.

Il brano 'Se telefonando' racconta della passione nata tra due ragazzi che si sono conosciuti quasi per caso in una sera d’estate e le parole le scrisse appunto Maurizio Costanzo assieme a Ghigo De Chiara, mentre la musica fu composta da Ennio Morricone.

Elodie canta Se telefonando a Domenica In

La cantante romana, reduce dal Festival di Sanremo con la canzone Due, ha voluto ricordare Maurizio Costanzo con un tributo durante la puntata di «Domenica In» del 26 febbraio Elodie ha infatti cantato 'Se telefonando'.

Elodie è molto legata a Maria De Filippi dato che ha esordito proprio nel talent Amici. La cantante era un'allieva della quindicesima edizione ed è arrivata in finale.

Al termine della sua interpretazione la conduttrice Mara Venier si è congratulata con lei.

L'intera puntata di Domenica In è stata dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo. In studio con Mara Venier c'erano infatti tanti amici e colleghi conduttore tv come l'avvocato Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Massimo Lopez, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati e Claudio Lippi.

Fiorello canta Se Telefonando a Viva Rai2

Nella prima mattina di questo lunedì 27 febbraio anche Fiorello ha voluto ricordare Maurizio Costanzo sulle note di 'Se telefonando'.

La puntata di Viva Rai2, che ha visto anche la presenza del cantautore Ultimo, è stata infatti un omaggio al giornalista.

Sulla pagina twitter della trasmissione è stato postato il video in cui Fiorello dedica alcune parole a Costanzo. Nel filmato Fiorello spiega come sia stato difficile preparare in tre giorni un discorso e un programma dedicato al giornalista, senza essere banali o ridonanti.

Il presentatore ha ribadito come Costanzo sia stato un grande uomo e come abbia rivoluzionato il mondo della televisione e non solo.

"La canterò con il maestro Cremonesi, per te, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla, Saverio; per Maria. Per dirti 'Grazie Signor Costanzo'. Ti chiamavo così e poi un giorno mi hai detto "Mo' hai rotto i co**oni con questo signor Costanzo, chiamami Maurizio", ha poi concluso Fiorello.