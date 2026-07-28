L'episodio di Far Away che verrà trasmesso venerdì 31 luglio alle 15:45 porterà i protagonisti davanti a scelte che potrebbero modificare profondamente il loro futuro. Da una parte ci sarà Cihan, deciso a mettere ordine nella propria vita sentimentale, dall'altra Kaya, che non smetterà di lottare per il suo amore nonostante le difficoltà. Nel frattempo Alya si ritroverà coinvolta in nuovi contrasti, mentre Zerrin sarà chiamata a prendere una decisione destinata a influenzare il suo destino.

Deniz ricorda i momenti più felici della sua famiglia

La giornata inizierà con un momento carico di emozione grazie a Deniz.

Il bambino mostrerà alla madre un album fotografico nel quale sono custoditi alcuni dei ricordi più belli vissuti insieme. Sfogliando quelle pagine riemergeranno immagini del passato che raccontano momenti di serenità condivisi anche con Cihan. Quegli scatti riporteranno inevitabilmente alla mente un periodo molto diverso da quello attuale, facendo riaffiorare emozioni che sembravano ormai sopite.

Nel frattempo Cihan prenderà una decisione importante riguardo alla sua vita privata. Dopo gli ultimi avvenimenti, l'uomo sceglierà di interrompere definitivamente la relazione con Mine. Per la donna sarà un colpo durissimo da accettare. Incapace di rassegnarsi alla fine del loro rapporto, Mine deciderà di raggiungere Alya in ospedale con l'intenzione di parlarle direttamente.

Durante il confronto proverà a mostrarsi disponibile, arrivando perfino a offrirsi di aiutarla nella ricerca di un avvocato che possa seguirla nella causa di divorzio.

Alya rifiuta l'aiuto di Mine

La proposta di Mine, però, non verrà accolta positivamente. Alya riterrà impossibile affidarsi proprio alla donna che ha avuto una relazione con Cihan e preferirà prendere le distanze, rifiutando qualsiasi forma di sostegno. Poco dopo sarà Ugur a presentarsi da lei. Il medico cercherà di darle un aiuto concreto, fornendole il nominativo di un professionista disposto a seguirla nella delicata vicenda legale.

L'atmosfera si farà nuovamente tesa quando Cihan entrerà all'improvviso nella stanza. L'uomo assisterà alla presenza di Ugur accanto ad Alya e tra i due nascerà l'ennesimo acceso confronto.

Le tensioni, già esplose in passato, torneranno immediatamente a galla e la discussione diventerà sempre più animata. Alla fine Cihan perderà la pazienza e, senza ascoltare le proteste della donna, la porterà via con sé, interrompendo bruscamente l'incontro.

Fidan insiste sul matrimonio con Demir

Contemporaneamente, anche nella casa di Zerrin la situazione resterà molto delicata. Fidan continuerà a fare pressione sulla figlia affinché accetti di sposare Demir, convinta che quella sia l'unica soluzione possibile per affrontare il momento difficile che la famiglia sta vivendo. Zerrin ascolterà le parole della madre senza riuscire a trovare una risposta che possa mettere fine alle continue insistenze.

Quando tutto sembrerà ormai perduto, arriverà però una telefonata destinata a cambiare il corso della giornata. Grazie all'aiuto di Pakize, Kaya riuscirà finalmente a parlare con Zerrin. Il ragazzo approfitterà di quei pochi istanti per rassicurarla e ribadirle che i suoi sentimenti non sono cambiati. Durante la conversazione le confesserà ancora una volta il suo amore e le farà una promessa molto importante: non appena Sahin uscirà dal carcere, chiederà ufficialmente la sua mano. Per Kaya non ci saranno dubbi. Nonostante gli ostacoli, i pericoli e le continue pressioni delle famiglie, il suo unico obiettivo resterà quello di costruire un futuro accanto alla donna che ama.