L'appuntamento con Amici 2023 prosegue su Canale 5 e questa settimana è in programma la registrazione della terza puntata del serale.

I colpi di scena non mancheranno e nel corso delle riprese potrebbe esserci spazio per una nuova doppia eliminazione definitiva dal cast di questa edizione, che continua a registrare ottimi ascolti nel prime time del sabato sera di Canale 5.

Registrazione Amici 2023 terza puntata: potrebbe esserci un'altra doppia eliminazione

La registrazione della terza puntata di Amici 2023 è in programma nella giornata di giovedì 30 marzo: la messa, in onda, invece è prevista come sempre nel prime time di sabato 1° aprile.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei cantanti e ballerini di questa ventiduesima edizione del talent show Mediaset: non si esclude, come è già accaduto nelle due puntate precedenti, che anche questa volta possa esserci una doppia eliminazione dal cast.

Potrebbero essere due gli allievi costretti a lasciare definitivamente il cast di questa ventiduesima edizione, uscendo di scena così dallo show del sabato sera di Maria De Filippi.

Cricca e Aaron a rischio: registrazione Amici 2023 terza puntata

Dopo l'eliminazione da Amici di Gianmarco e Piccolo G, chi saranno i prossimi concorrenti a essere eliminati dal serale? Al momento tra i concorrenti fortemente a rischio figura il nome di Cricca, il cantante del team guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, già finito allo spareggio finale nel corso della seconda puntata.

Le esibizioni di Cricca non hanno convinto fino in fondo la giuria, e in vista della registrazione della terza puntata potrebbe finire di nuovo al ballottaggio eliminatorio e avere la peggio al rush finale.

Un altro degli allievi a rischio di questa ventiduesima edizione del talent show potrebbe essere cantante Aaron.

Anche lui, proprio come Cricca, sembrerebbe non aver convinto fino in fondo la giuria, che più volte lo ha criticato in studio.

Angelina in pole per la vittoria al serale di Amici 2023

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale di questa registrazione del talent show di Maria De Filippi, ci sono già i primi sondaggi sul possibile vincitore di quest'anno.

Al momento in testa alle preferenze dei fan social di Amici 2023 si piazza la cantante Angelina, componente della squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Con la sua voce Angelina ha conquistato il gradimento del pubblico, al punto che in molti sostengono che stia giocando un "campionato a parte" rispetto a tutti gli altri cantanti di questa edizione di Amici 2023.