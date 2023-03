Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi di lunedì 3 e martedì 4 aprile, raccontano che Roberto dirà a Vittorio che a breve si sposerà con Gemma, mentre Maria si sfogherà con Francesco dopo aver scoperto le menzogne di Vito. Marco, intanto, arriverà d'improvviso al Circolo, movimentando il debutto in società di Landi e Zanatta junior. Ezio mediterà di proporre la propria azienda a Conti per il confezionamento degli abiti del Paradiso, nel frattempo Irene rimarrà interdetta quando Alfredo le chiederà di diventare sua moglie.

Le trame de Il Paradiso delle signore 7, in merito alle puntate che andranno in onda su Rai 1 lunedì 3 e martedì 4 aprile, anticipano che Vittorio verrà a conoscenza non soltanto delle prossime nozze tra l'amico Roberto e Gemma, ma anche dei retroscena che si celano dietro tale celebrazione.

Marco dirà a Tancredi perché è tornato in Italia, ma le motivazioni del giornalista insospettiranno il legale piemontese.

Conti, specialmente vista la prossima apertura di Galleria Milano Moda, si metterà alla ricerca di una nuova azienda che possa occuparsi del confezionamento degli abiti per il Paradiso delle signore al posto della ditta Palmieri.

Maria si sfogherà con Francesco dopo aver scoperto le menzogne di Vito, con quest'ultimo che cercherà invano di riconciliarsi con la compaesana.

Adelaide, intanto, rimarrà di stucco a seguito di una misteriosa chiamata ricevuta, mentre l'inatteso arrivo di Marco in quel del Circolo turberà il debutto in società di Gemma e Roberto.

Gli spoiler della fiction daily, riguardo gli episodi di lunedì 3 a martedì 4 aprile, svelano che Marco rivelerà a Tancredi il vero motivo per il quale ha fatto ritorno nel capoluogo lombardo: la fine del rapporto tra lui e Stefania.

Ezio, conscio del fatto che il direttore del Paradiso sia alla ricerca di un rimpiazzo della Palmieri, penserà di proporre la propria azienda di denim.

Francesco e Clara si scambieranno delle confidenze, col sarto che dirà alla Venere di essersi invaghito di Maria, mentre Boscolo paleserà l'interesse per una persona impegnata.

Alfredo, al contempo, penserà che i tempi siano maturi per il grande passo con Irene, quindi le chiederà de vuole sposarlo, ma l'ex capo commessa non saprà bene come rispondere alla proposta di matrimonio.

La nobildonna informerà Marcello del fatto che una sua amica cara che vive all'estero è in fin di vita, anche se a turbare Adelaide sembra esserci anche qualcos'altro.