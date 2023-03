Non sono passate neppure 24 ore da quando le anticipazioni della registrazione di Amici hanno confermato che a rischiare l'eliminazione sono Wax e Samu. Il ballottaggio del 3° serale, dunque, ha avuto come protagonisti il cantante di Arisa e il ballerino di Emanuel Lo, due punte di diamante di questa edizione del talent-show. Il verdetto dei giudici non è stato svelato in studio, per questo circolano diverse voci su come potrebbe essere andata a finire tra i due allievi. Amedeo Venza, ad esempio, sostiene che non sarebbe da escludere l'ipotesi che entrambi i titolari siano rimasti in gioco per volere della commissione esterna.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

I fan sono ancora spiazzati dalle anticipazioni della terza puntata di Amici: in pochissimi si aspettavano che allo spareggio finissero tre talenti amatissimi come Wax, Samu e Ramon.

Il pubblico che ha partecipato alle riprese del 30 marzo, però, ha assistito al salvataggio da parte della giuria del ballerino classico "pupillo" di Alessandra Celentano.

Al rientro in casetta, dunque, solo due allievi della scuola erano a rischio: il cantante del team Arisa-Todaro e il danzatore hip-hop della squadra Cuccarini-Emanuel Lo.

I tre giudici si sono espressi sui due ragazzi in bilico, ma il verdetto che hanno emesso lo conoscono solo gli addetti ai lavori e i partecipanti alla competizione.

Il rumor che spiazza gli spettatori di Amici

Il verdetto del ballottaggio della terzo serale di Amici, dunque, sarà svelato al termine della messa in onda della puntata del 1° aprile; in rete, però, circolano molte indiscrezioni su come si potrebbe essere espressa la commissione esterna alla fine della registrazione di giovedì scorso.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha postato su Instagram in queste ore, infatti, spicca quella che mette in dubbio una certezza che i fan del talent-show hanno da quando il prime time è cominciato: l'addio al programma di un allievo a settimana (fino a sabato scorso erano 2, la produzione ha cambiato il meccanismo in corsa).

"Ho saputo che a lasciare la scuola è stato Samu, ma non è sicuro.

Forse non è uscito nessuno", ha fatto sapere l'influencer che sette giorni fa aveva anticipato l'eliminazione di Gianmarco Petrelli ancor prima che venisse ufficializzata su Canale 5.

Chi ha detto addio ad Amici

Dopo aver lanciato l'indiscrezione su una possibile "non eliminazione" ad Amici, Venza ha precisato che la verità si scoprirà soltanto guardando la puntata di sabato 1° aprile.

Il pugliese, infatti, ha ammesso di non essere sicuro del fatto che entrambi gli allievi a rischio potrebbero essersi salvati e ha aggiunto: "Se c'è stato un eliminato, allora è Samu".

Nel caso in cui il ballottaggio della serata avesse avuto un "vincitore" e un "vinto", Amedeo sostiene che a lasciare la scuola sarebbe stato il ballerino hip-hop che Emanuel Lo ha sostenuto sin dal primo giorno.

Sempre secondo l'influencer, Wax avrebbe convinto la giuria e sarebbe ancora in gioco: il cantante di Arisa è finito a rischio al termine della prima manche dopo che la commissione esterna gli ha preferito Federica e Alessio.

Tra le tante cose che sono successe in studio giovedì 30 marzo, spicca una lunga lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel sulla versatilità delle due danzatrici del cast: Isobel e Maddalena sono state messa a confronto un paio di volte e i giurati hanno votato per entrambe alternatamente.

Questa settimana, inoltre, Aaron non ha brillato: il cantante ha perso quasi tutte le sfide che ha affrontato e Cristiano Malgioglio ha criticato l'interpretazione che ha dato a una canzone d'amore.