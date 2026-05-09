In questi giorni è stato pubblicata l'intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato al settimanale Nuovo in occasione del suo 70° compleanno, ma a colpire i fan di Uomini e donne sono state le parole che ha rivolto a Gemma Galgani. Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, infatti, l'ex cavaliere ha invitato la dama a prendere un caffè lontano dai riflettori e poi le ha suggerito di lasciare il programma se vuole davvero trovare l'amore.

La proposta alla dama di Uomini e donne

Non molto tempo fa Giorgio ha compiuto 70 anni e, a sorpresa, ha dichiarato che avrebbe pensato a Gemma in quella giornata così speciale.

"Rivediamoci per un caffè, potrei fare una capatina a Saint-Vincent. Chissà che potrà succedere", ha detto l'ex cavaliere di Uomini e donne in una recente intervista.

Questo non è il primo invito che Manetti fa a Galgani, anzi un paio di mesi fa si è parlato tantissimo del dietrofront dell'uomo sull'ex fidanzata a distanza di molti anni dal loro ultimo incontro.

Il consiglio sul futuro in televisione

In questi giorni Giorgio si è detto felice del fatto che Gemma continuerebbe a difendere il loro rapporto da chiunque osi metterlo in dubbio, e poi ha deciso di darle un consiglio piuttosto spassionato.

"Se non esce da quello studio, non troverà mai l'amore. Dovrebbe uscire dal personaggio che si è costruita e mostrare la vera Gemma, solo così incontrerà la persona giusta", ha dichiarato l'ex cavaliere di Uomini e donne.

Nessun ritorno nel parterre

In tutte le interviste che ha rilasciato ultimamente Giorgio ci ha tenuto a sottolineare che non intende tornare a Uomini e donne, anzi è convinto del fatto che la sua esperienza nel programma è finita diversi anni fa.

Nel caso Gemma decidesse di accettare l'invito dell'ex fidanzato, dunque, dovrà lasciare il posto che occupa nel parterre da quasi un ventennio, ma sono in pochi a credere che lo farà.

Tra qualche giorno, però, si concluderanno le registrazioni di quest'edizione del dating-show (le ultime riprese sono fissate per mercoledì 13 maggio) e Galgani sarà libera almeno fino alla fine di agosto, quando il cast tornerà in studio per partecipare alle puntate che saranno trasmesse in tv da metà settembre.