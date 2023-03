Il linguaggio scurrile utilizzato nella casa del Grande Fratello Vip da diversi concorrenti non è stato apprezzato dal vice presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Il compagno di Silvia Toffanin ha infatti optato per una scelta drastica: la cancellazione della puntata su Mediaset Play e della replica su La 5. Una scelta condivisa con il conduttore Alfonso Signorini. I due avrebbero avuto una conversazione telefonica e si sarebbero trovati d'accordo su questo, tanto che un nuovo provvedimento disciplinare, l'ennesimo di questa settima edizione del reality, potrebbe essere in arrivo nel corso della diretta di questa sera.

Pare che, prima di arrivare alla decisione di cui sopra, Pier Silvio Berlusconi abbia guardato personalmente la puntata andata in onda lo scorso giovedì 2 marzo. Il vice presidente Mediaset sembra, stando a quanto trapelato dai piani alti dell'Azienda di Cologno Monzese, non abbia affatto gradito le discussioni esasperate e al limite, le molte parolacce ed espressioni volgari volate durante la diretta, che ha visto protagonisti in particolare Edoardo Donnamaria, che ha raccontato di un diverbio con Fedez, e Antonella Fiordelisi. I due proprio non riescono a trovare un punto d'incontro e se ne dicono di tutti i colori tra offese e accuse reciproche senza esclusione di colpi.

A chi sarà indirizzato il provvedimento disciplinare?

Neanche il budget dimezzato per la spesa settimanale è servito a placare gli animi dei concorrenti che continuano a scontrarsi. Cosa decideranno, per loro, questa volta, gli autori del reality? Sul web e sui social non mancano le ipotesi fatte dagli utenti e c'è chi pensa addirittura ad una squalifica per uno dei vipponi.

Lo stesso Alfonso Signorini, nel corso della diretta, aveva perso la pazienza con i concorrenti parlando di "maleducazione".

Spoiler diretta questa sera: chi sarà il primo finalista di questa edizione?

Intanto, questa sera, sarà decretato il primo finalista di questa edizione. Al televoto, per questa scelta che i telespettatori si sono trovati a dover fare, ci sono: Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi.

Guardando i sondaggi, di queste ore sul web, si ipotizza che a contendersi la fascia di primo finalista potrebbero essere due donne, Oriana e Nikita. Sempre nella nuova diretta poi, si parlerà certamente della crisi avuta da Edoardo Tavassi, dopo l'acceso confronto con l'opinionista Sonia Bruganelli. Non mancheranno poi i tweets letti da Giulia Salemi che quest'anno è la voce del mondo social. Che aggiungere. Non resta che seguire la nuova puntata.