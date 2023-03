La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra proseguire anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. I due ex concorrenti, nonostante abbiano scelto di non mostrarsi davanti alle telecamere, hanno recentemente rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Nell’intervista la coppia ha parlato del loro amore e della volontà di avere dei figli in futuro.

L'intervista al settimanale “Chi” dei Donnalisi

Una delle prime domande a cui Antonella Fiordelisi ha risposto nel corso dell’intervista è stata quella in merito alla durata dell’amore con Edoardo.

A tal proposito la schermitrice ha risposto dicendo: “Il nostro amore durerà, ne sono certa. I miei genitori stravedono per lui, anche se avrei preferito si intromettessero di meno durante il mio percorso al Grande Fratello Vip. Noi stiamo bene insieme e parliamo anche di matrimonio e figli. Faremo dei figli sicuramente".

La stessa domanda è stata successivamente posta anche ad Edoardo Donnamaria, il quale ha risposto: “Antonella parla di figli, l’altro giorno mi ha addirittura mostrato per gioco in un’app come potrebbe apparire un nostro futuro figlio. Sarebbe bellissimo, ma mi auguro che da Antonella possa prendere la bellezza e che invece la testa la prendesse da me, con al massimo un 20% della mentalità della madre.

Non per un fatto di intelligenza, ma perchè altrimenti sarebbe un matto”. Edoardo ha poi confermato che anche i suoi genitori stravedono per Antonella e che la compagna è certo un po’ matta, ma anche molto bella, simpatica e genuina. In merito alla maternità, Antonella già in passato aveva espresso la volontà di avere dei figli con Edoardo.

Lo fece proprio durante il Grande Fratello Vip quando, durante un litigio con Micol, dichiarò che l’amore tra lei e Donnamaria era sincero.

Fiordelisi e il commento sugli amici di Donnamaria

Nel corso dell’intervista, Antonella Fiordelisi ha parlato anche degli amici di Edoardo Donnamaria e del rapporto con Tavassi e Micol. A tal proposito, l’influencer ha dichiarato che Paolo Ciavarro è un vero amico, non coì invece Tavassi e altri concorrentirimasti in gioco al Grande Fratello VIP, che hanno dimostrato di pensare solo al gioco e alle strategie.

Fiordelisi ha aggiunto: “Tavassi sta esagerando e anche Edoardo è risentito. L’altro giorno Tavassi si è permesso di dire che Edoardo sta con me per convenienza”. Antonella ha poi spiegato che Donnamaria è rimasto deluso da questa affermazione, dato che nonostante tutto vuole veramente bene a Tavassi.

Infine, Fiordelisi ha affermato che l’unica persona con la quale prenderebbe un caffè sarebbe Antonino, mentre non ha alcun interesse a mantenere un rapporto di confidenza con gli altri vipponi delle casa del Grande Fratello Vip.