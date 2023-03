Prosegue l'appuntamento con Il Commissario Ricciardi 2, la fiction di Rai 1. Tratta dai romanzi gialli di Maurizio De Giovanni, la serie narra le vicende di un insolito commissario di polizia. In una Napoli noir degli anni '30, Luigi Ricciardi porta avanti le sue indagini, andando talvolta contro la volontà dei suoi superiori.

Lunedì 20 marzo in prima serata andrà in onda la terza puntata della seconda stagione (intitolata "Serenata senza nome"), che si preannuncia ricca di colpi di scena. La storia d'amore fra Enrica e Luigi non riuscirà a decollare con tanta facilità.

Il commissario, difatti, è molto restio e teme di poterla far soffrire. Al contempo ci sarà anche l'intromissione di Manfred. Sul piano investigativo, invece, il commissario e il brigadiere Maione saranno chiamati a indagare su un nuovo caso di omicidio.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 20 marzo: Luigi indagherà sull'omicidio di un commerciante

Durante la terza puntata il commissario dovrà indagare su un nuovo delitto. Si tratta dell'omicidio di un commerciante di tessuti. Ancora una volta Luigi sarà tormentato dalle ultime parole della vittima. Le apparizioni non si fermeranno fin quando Ricciardi non avrà trovato la verità.

La persona assassinata si chiamava Costantino Irace ed era piuttosto amato in città.

Difatti nei vicoli di Napoli circolano delle voci su chi potrebbe essere il colpevole. Secondo molti il responsabile della morte di Irace potrebbe essere Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e da poco rientrato in città proprio per amore della moglie della vittima.

Tuttavia Ricciardi non si baserà solo su queste supposizioni e porterà avanti le indagini in modo molto scrupoloso e professionale.

Manfred vuole sposare Enrica

Nel corso della puntata sarà dato spazio anche alle vicende personali del commissario.

Le anticipazioni della terza puntata, che andrà in onda lunedì 20 marzo, svelano che inoltre si parlerà della sua travagliata storia con Enrica. Il commissario è innamorato della ragazza, il suo desiderio è di stare con lei, ma il suo tormento esistenziale lo blocca.

Al contempo Manfred sarà sempre più preso da Enrica, tanto da chiederle di sposarlo. La giovane Colomba accetterà di sposare un uomo che non ama? Luigi, tuttavia, benché sia innamorato di Enrica continuerà a farà colpo anche su altre donne. La contessa Bianca Borgati di Malaspina rimarrà affascinata dal modo di porsi di Ricciardi e deciderà di avvicinarsi a lui. Al contempo anche Livia non si rassegnerà all'idea di perdere Luigi. La donna, infatti, farà di tutto per convincere Ricciardi a intraprendere una relazione.