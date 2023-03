Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di ieri, sabato 18 marzo, ci sono state diverse novità, soprattutto riguardo il trono di Lavinia Mauro. Come confermato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, la bella tronista è uscita con entrambi i suoi corteggiatori: con uno dei due, Lavinia si è aperta a delle nuove confessioni in relazione alle sue angosce più brutte. Il bacio, invece, è scattato sia con Alessio Campoli, che con Alessio Corvino. Durante la puntata, inoltre, non sono mancate alcune strane "segnalazioni" da parte dell'opinionista Gianni Sperti, nei confronti di Corvino, a causa delle quali Lavinia è andata ancora di più in confusione.

Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia esce in esterna con Alessio Campoli e poi con Corvino

Nella registrazione di Uomini e donne del 18 marzo, Lavinia si è presentata con un bellissimo vestito fucsia: la bella tronista è sempre molto elegante e spesso ha optato per abiti lunghi e dai colori sgargianti. Lavinia ha fatto due esterne, con entrambi i suoi corteggiatori: con Alessio Campoli, la tronista si è confidata a cuore aperto, riguardo i suoi problemi di ansia e poi si è lasciata andare ad un bel bacio. L'esterna con Alessio Corvino, invece, non è iniziata nel migliore dei modi, a causa di una discussione nata tra i due. Sempre secondo le anticipazioni, sembrerebbe che la lite tra Lavinia e Alessio sia durata ben poco, visto che alla fine i due giovani si sono salutati con un bacio.

Gianni fa una segnalazione su Alessio Corvino

Durante la registrazione, come di consueto, sono entrati in studio entrambi i corteggiatori di Lavinia e dopo aver fatto vedere le esterne, sono iniziati i commenti degli opinionisti: in particolare, Gianni Sperti ha criticato il comportamento di Alessio Corvino, a seguito di una strana segnalazione, secondo la quale il corteggiatore avrebbe trascorso una serata, dove forse sarebbe stata presente anche la sua ex fidanzata.

L'evento, nel dettaglio, riguardava il compleanno di un amico di Alessio, pertanto l'uomo non sarebbe il diretto responsabile della presenza della sua ex. Nonostante ciò, Lavinia non ha preso affatto bene la segnalazione e ha nuovamente discusso con Corvino. La tronista romana, non ha parlato neanche stavolta di una possibile scelta da fare nei prossimi giorni.

Durante la registrazione, inoltre, non si è parlato della nuova tronista Nicole Santinelli, anche lei come Lavinia, è originaria di Roma.

Luca Daffrè seleziona 50 ragazze

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne, ma il giovane non è un nuovo volto della trasmissione di Maria De Filippi: nel 2018, infatti, Daffrè è stato il corteggiatore di Teresa Langella e nel 2019 di Angela Nasti, la quale alla fine scelse Alessio Campoli, lo stesso che oggi corteggia la tronista Lavinia Mauro. Durante la nuova registrazione, Daffrè ha scoperto di essere davvero molto richiesto: Maria De Filippi, infatti, ha annunciato che per il nuovo tronista sono arrivate ben 1200 chiamate. Di queste, il giovane ha selezionato 50 ragazze, delle quali farà la conoscenza durante il suo percorso nel dating show.

Durante la registrazione, inoltre, si è parlato delle due esterne fatte da Luca Daffrè, il giovane è uscito con Alessandra e una nuova corteggiatrice.

Trono Over: Gemma continua la sua conoscenza con Silvio

Gemma Galgani sta continuando la sua conoscenza, con il cavaliere del trono over Silvio: la coppia ha scelto un centro benessere per la nuova uscita, ma durante l'incontro non tutto è andato per il meglio. Silvio, infatti, è sembrato molto preso da Gemma, tanto da pretendere più attenzioni di quelle ricevute. La dama torinese, però, non si è sbilanciata più di tanto con l'uomo e non ha avuto un atteggiamento tanto passionale nei suoi confronti, come invece avrebbe desiderato Silvio. Durante la registrazione all'interno dello studio di Uomini e Donne, il cavaliere non è sembrato molto intento a chiarire il disagio creato con Gemma, ma alla fine i due si sono riappacificati e hanno ballato insieme.

Spazio anche per Riccardo Guarnieri: per il cavaliere pugliese è arrivata Valentina, una nuova ragazza di 31 anni. Negli ultimi tempi, Riccardo non ha avuto molte frequentazioni e le sue ultime esperienze all'interno del dating show di Canale 5 non sono andate per il meglio, proprio per questo alla fine il cavaliere ha voluto tentare una nuova "strada" e ha deciso di tenere la nuova dama, inaugurando la conoscenza con un bel ballo.