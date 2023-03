Martedì 14 marzo è andato in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore. I fan, come d’abitudine, non hanno perso tempo a presentarsi sui social per esprimere le diverse emozioni che hanno provato guardando il 122esimo episodio della soap di successo targata Rai. Le scene che hanno raccolto più reazioni social sono state quelle con la famiglia Colombo-Zanatta e il confronto tra Gemma e Roberto Landi.

Il Paradiso delle Signore, Gemma finge di accettare la proposta di Veronica ed Ezio

Il 122esimo episodio de Il Paradiso delle Signore è stato a dir poco appetitoso, tutto merito delle scene che hanno visto come protagoniste i personaggi interpretati magistralmente da Gaia Bavaro (Gemma) e Valentina Bartolo (Veronica).

Durante la colazione, la giovane Zanatta ha informato la sua famiglia di aver preso la decisione di considerare seriamente la loro proposta e ha chiesto un altro po’ di tempo per riordinare le idee. I telespettatori, però, l'hanno trovata strana, come se lei tramasse qualcosa.

Le reazioni dei fan davanti alla scelta di Gemma

‘Guardatela come si finge calma – ha commentato un utente social – questo è tutto un altro livello di follia’. Un’appassionata della soap Il Paradiso delle Signore ha commentato che la signorina Zanatta si è rincoglionita nel giro di una notte. Qualcuno ha voluto far notare che il personaggio interpretato da Gaia Bavaro è bipolare, qualcun altro invece ha trovato vomitevole il sorriso di Veronica quando sua figlia ha promesso di considerare la sua proposta.

Gemma rivela il suo piano a Roberto: fan scioccati

Durante la pausa lavoro, Gemma ha confidato a Roberto che una sua amica è disposta a ospitarla a Padova e a offrirle un lavoro in fabbrica. Il giovane pubblicista ha cercato di far ragionare la sua migliore amica, le ha detto che lasciare Milano nella sua condizione non è un’idea brillante: ‘Il mondo non è pronto per una scelta come la tua’.

Gemma, però, non ha voluto dargli ascolto perché è convinta al 100% di voler crescere il bambino da sola, di essere capace di dargli tanto amore, affetto e attenzione.

'Roberto, sposala – ha consigliato un utente social – così puoi avere un bimbo'. Molti fan, però, hanno trovato strano il piano di Gemma: 'Non ho capito perché Padova sarebbe meglio di Milano, boh.' Ad altri utenti, invece, è piaciuta l’idea della giovane Zanatta che si trasferisce in un’altra città, dove può fingere di essere vedova e crescere il figlio senza subire il giudizio sociale.

Il Paradiso delle Signore, Ezio umiliato e i fan esultano

La puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa martedì 14 marzo si è conclusa in modo spiazzante. Veronica, molto scossa dopo l’ennesimo litigio con la figlia, ha raccontato tutto a Ezio, anche del fatto che Gemma vuole trasferirsi a Padova per crescere da sola il figlio. La loro conversazione è stata interrotta dall’intromissione di Gemma, la quale li ha accusati di essere delle persone spregevoli che tramano alle sue spalle. Dal canto suo, il signor Colombo ha cercato per l’ennesima volta di farla ragionare, le ha chiesto di affidarsi alle sue esperienze di vita. La ragazza, però, lo ha asfaltato dicendo: 'L’esperienza è molto sopravvalutata, altrimenti non si spiega come certe persone facciano sempre gli stessi errori'.

E con questa affermazione, la signorina Zanatta ha raccolto molti apprezzamenti dai social: ‘Io tifo te, senza se e senza ma’. Nei loro post di apprezzamenti, un fan ha sottolineato: 'Gemma poteva contattare anche Stefania a Washington, lì nessuno la conosce.'