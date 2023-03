Mercoledì 22 marzo 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, dove si vedranno Yilmaz e Zuleyha mettere a punto il loro piano di fuga. I due infatti, vorranno lasciare per sempre Adana, per rifarsi una vita lontano da tutto e tutti. Ad aiutare Altun e il suo ex fidanzato, sarà Gulten.

Yilmaz e Zuleyha pianificano la fuga con l'aiuto di Gulten

Terra Amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo. Una puntata ricca di suspense, visto che si avvicinerà il momento della fuga di Yilmaz e Zuleyha. La trama riprenderà dal momento in cui i due ex fidanzati avranno avuto modo di incontrarsi più volte senza destare sospetti grazie all'aiuto di Gulten.

Anche in questo nuovo appuntamento, si vedrà come la domestica avrà un ruolo fondamentale nel piano di fuga messo a punto da Akkaya. Le anticipazioni rivelano che Akkaya e la sua ex vorranno raggiungere la Germania. Detto questo, si viene a sapere che la fuga avverrà nel giorno in cui alla Villa si terrà una festa, organizzata dalla famiglia Yaman per celebrare un vantaggioso affare appena concluso.

Yilmaz sempre più nervoso prima della fuga

In Terra amara, già da diverse puntate, i telespettatori avranno notato lo strano comportamento di Yilmaz. Ormai l'uomo ha la testa rivolta Zuleyha e alla loro fuga. Non riuscirà a pensare ad altro che alla sua ex fidanzata. Anche Mujgan si è accorta dello strano comportamento del marito e chiederà spiegazioni a Fekeli, il quale però, avrà la bocca cucita.

Il padrino di Akkaya è al corrente delle intenzioni del figlioccio, ma si guarderà bene dal lasciarsi sfuggire qualcosa. Non potrà di certo dire alla nuora che Yilmaz è sempre stato innamorato di Zuleyha e che intende fuggire con lei. Anche Demir non sospetterà nulla ed anzi, starà vivendo delle giornate più serene. Tutto perché è stato scagionato dalle accuse per l'omicidio di Cengaver.

Una notizia che avrà invece innervosito sia Yilmaz che Hatip.

Terra amara, trame successive: un imprevisto impedisce la fuga a Yilmaz

Ovviamente Hatip sarà nervoso e preoccupato per il fatto che sulla pistola ritrovata dalla polizia, ci saranno le sue impronte. L'uomo avrà dunque il timore che prima o poi gli inquirenti possano collegarlo all'omicidio di Cengaver.

In attesa di novità su quest'ultima vicenda, dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che il giorno programmato per la fuga, una notizia inaspettata sconvolgerà i piani di Yilmaz. L'uomo infatti, nel momento in cui andrà da Mujgan per dirle tutta la verità, riceverà la notizia della sua gravidanza. Yilmaz quindi, non se la sentirà di lasciare la moglie e rinuncerà a fuggire con Zuleyha, la quale lo aspetterà invano nel luogo stabilito. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con la soap Tv turca.