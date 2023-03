Nuovi guai in vista per Demir Yaman: nelle prossime puntate di Terra Amara, il figlio di Hunkar si troverà ad avere a che fare ancora una volta con i pettegolezzi che la cugina metterà in giro per il paese con la complicità di Behice. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Demir si renderà conto che a Adana si diffonderà la notizia priva di fondamento secondo cui lui avrebbe ucciso Ercument per vendicare una violenza subita dalla moglie. Yaman sospetterà che dietro le voci ci sia dietro Sermin e purtroppo non si sbaglierà.

Demir denunciato per l'omicidio di Ercument

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Demir. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà vita nel momento in cui Julide convocherà Yaman in commissariato per informarlo che un anonimo lo ha denunciato per la morte di Ercument. Demir verrà preso alla sprovvista visto che saprà bene che l'artefice dell'omicidio è stato Yilmaz per difendere la dignità di Gulten che ha subito violenza. Demir manterrà il segreto con il procuratore ma in un dialogo con Hunkar affermerà che farà il nome di Akkaya se davvero rischierà di finire in carcere per un omicidio che non ha commesso.

Inoltre, Demir dovrà fare i conti anche con alcune dicerie che ben presto lo coinvolgeranno e che velocemente si diffonderanno in giro per Adana.

In paese, visto che verrà resa nota la denuncia a carico di Demir, tutti cominceranno a chiedersi il motivo per cui l'uomo avrebbe dovuto uccidere suo cugino e la collettività risponderà al quesito affermando che probabilmente Yaman ha vendicato una violenza subita dalla moglie Zuleyha.

Il pesante pettegolezzo su Zuleyha

Demir immediatamente deciderà di negare la questione e allo stesso tempo si preoccuperà di capire chi ha messo in giro un pettegolezzo di così cattivo gusto.

Demir non arriverà alla verità ma avrà dei dubbi sulla cugina che in effetti non saranno infondati. Infatti, Sermin durante una merenda con le donne più in vista del paese, potendo contare sulla complicità di Behice con la quale stringerà presto un'alleanza, diffonderà la voce infondata che Zuleyha è stata violentata da Ercument e per questa ragione Demir ha agito per vendicare la dignità della moglie.

Demir dovrà allontanare i sospetti che gravano su di lui e al contempo dovrà tenere nascosto alla moglie i pettegolezzi che girano sul suo conto e che prenderanno sempre più corpo. Come riuscirà Yaman a districarsi in questa difficile situazione? per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, soap che continua ad avere grande successo in Italia.