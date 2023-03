Nel corso della puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 11 marzo su Canale 5 con un doppio appuntamento, Yilmaz troverà la sua ex fidanzata priva di sensi e vittima di una minaccia di aborto. Pertanto, l'ex meccanico l'accompagnerà urgentemente in ospedale per farla visitare dalla dottoressa Mujgan. Intanto, la famiglia Yaman inizierà ad insospettirsi sulla scomparsa di Altun ed arriverà a pensare che questa possa essere fuggita insieme ad Akkaya e suo figlio Adnan. Per questo motivo, Hunkar protesterà contro Fekeli. Successivamente, la suocera di Zuleyha minaccerà sua nipote affinché ritiri la denuncia contro il figlio.

Nel frattempo, Hatip si recherà in carcere da Demir per raccontargli della fuga di sua moglie con l'ex fidanzato. Infine, il signor Aga chiederà a Sermin di unire le forze per sottrarre tutti i beni alla famiglia più importante di Cukurova.

Yilmaz porta urgentemente Zuleyha in ospedale

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz troverà lungo la strada Zuleyha priva di sensi e deciderà di accompagnarla urgentemente in ospedale. Infatti, Zuleyha rischia di abortire: potrebbe perdere il bimbo che porta in grembo. Tuttavia, la donna sarà affidata alle cure della dottoressa Mujgan che mostrerà in maniera evidente la sua gelosia. Nel frattempo, la famiglia Yaman si muoverà, alla ricerca della moglie di Demir: inizieranno a pensare che la donna possa essere fuggita insieme al suo ex fidanzato e al loro figlio Adnan.

Pertanto, Hunkar andrà a trovare Fekeli e si scaglierà contro di lui: Fekeli, d'altro canto, si mostrerà molto scettico sulla situazione.

Hunkar minaccia Sermin affinché ritiri la denuncia contro Demir

Successivamente, Hunkar si recherà da sua nipote Sermin e arriverà a minacciarla pur di farle ritirare la denuncia contro Demir per l'omicidio di Cengaver.

In ospedale, invece, Mujgan apparirà molto sospettosa sulla versione dei fatti raccontati da Yilmaz sul ritrovamento di Zuleyha. Dopodiché, la signora Hunkar verrà informata del malore di sua nuora e si recherà presso la pubblica struttura e, insieme a Fekeli, chiederà al giovane Akkaya di spiegargli l'accaduto poiché loro hanno pensato stessero scappando.

Ciononostante, le parole del figlioccio di Ali Rehemet non riusciranno a tranquillizzare la mamma di Demir che continuerà a non fidarsi della donna che porta in grembo suo nipote.

Sermin e Hatip si alleano per distruggere la famiglia Yaman

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Hatip si recherà in carcere da Demir per confidargli che sua moglie ha tentato la fuga insieme al suo ex fidanzato Yilmaz. Lo scopo dell'uomo, infatti, sarà destabilizzare il signor Yaman psicologicamente. Nel frattempo, Sermin racconterà al signor Aga e sua moglie l'incontro minaccioso avuto con la matrona di Cukurova. Infine, Naciye farà capire alla mamma di Betul di potersi vendicare dei propri parenti e, a questo punto, il signor Aga chiederà alla donna di unirsi in alleanza per sottrarre tutti i beni alla famiglia Yaman.