Non mancheranno colpi di scena nella puntata della 2^ stagione della soap Terra Amara in onda il 29 marzo. Le anticipazioni turche rivelano che Mujgan deciderà di tornare alla tenuta insieme a Yilmaz, mentre Demir licenzierà Gaffur e assumerà Saniye come caposquadra della tenuta Yaman.

Yilmaz raggiunge Mujgan e la rassicura sul suo amore

Il padrino di Fekeli, temendo che la moglie possa commettere un gesto estremo contro la gravidanza, la raggiungerà e proverà a parlarle. In quell'occasione si scoprirà che la dottoressa non è riuscita ad abortire e che è disposta a portare avanti la gravidanza anche da sola.

Yilmaz, però, la rassicurerà circa i suoi sentimenti e il desiderio di non mandare a monte quello che hanno costruito insieme fino a quel momento. Il rivale di Demir sarà molto combattuto, ma seguirà il consiglio del padrino di non andare contro al suo destino. A quel punto Mujgan deciderà di tornare a Cukurova insieme al marito e di rinunciare al viaggio in America. L'intenzione della dottoressa, infatti, era proprio quella di lasciare la Turchia e voltare pagina altrove.

Demir licenzia Gaffur e assume Saniye come capomastro

Intanto alla tenuta Yaman, Demir parlerà a Gaffur dopo il caso dei polli avariati che ha acquistato da Hatip e lo licenzierà dalla sua mansione. L'imprenditore, però, non rimarrà senza caposquadra, perché affiderà alla cuoca della tenuta il compito fino a quel momento era stato proprio del marito.

A tal proposito, l'imprenditore riunirà tutti i braccianti del villaggio per dire loro che da quel momento in poi dovranno obbedire solo agli ordini della signora Taskin. Un nuovo ruolo di cui la governante dimostrerà subito di essere degna. La donna, infatti, tornerà a casa e si metterà a cucire la sua divisa, pronta a prendere servizio quanto prima.

Sarà così che, poi, insieme a Demir si recherà alle baracche e ufficializzerà la sua nuova mansione promettendo di fare un gioco di squadra. La donna, infatti, si renderà conto dei problemi dei braccianti e si offrirà di aiutarli a risolverli.

Zuleyha nota le rose rosse a casa di Gulten

Zuleyha, invece, parlerà con Gulten dicendole di aver notato degli sguardi di interesse tra lei e Cetin.

L'ex sarta noterà anche le rosse che il braccio destro di Fekeli ha regalato alla sorella di Gaffur quando era ricoverata in ospedale. Gulten, però, non vorrà toccare l'argomento e cambierà discorso lasciando l'amica senza una risposta a riguardo.

Demir pensa a un modo per difendere la reputazione della sua famiglia

Infine Zuleyha e Demir leggeranno sul giornale che Sermin ha umiliato la loro famiglia dicendosi a disagio per il caso dei polli avariati che ha rovinato il giorno della cerimonia della circoncisione dei bambini del villaggio. L'imprenditore non vorrà darla vinta alla cugina e penserà a un modo per vendicarsi e tutelare la sua famiglia. A quel punto, però, Zuleyha lo spiazzerà dicendogli di avere un'idea vincente a riguardo.