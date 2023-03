Maria De Filippi torna in tv dopo il lutto che l'ha colpita con una nuova puntata di C'è posta per te 2023. Sabato 4 marzo, in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, è in programma un nuovo appuntamento con il people show Mediaset, che segnerà il rientro in televisione della conduttrice.

Una puntata particolarmente attesa dal pubblico, anche se questa sera Maria De Filippi non sarà in diretta alla guida del programma del sabato sera.

Da sabato 4 marzo riparte C'è posta per te: il rientro in tv di Maria De Filippi dopo lo stop

Dopo una settimana di pausa dal piccolo schermo, Maria De Filippi ritornerà su Canale 5 sabato 4 marzo con la messa in onda di una nuova puntata di C'è Posta per te.

Trattasi della prima trasmissione di Maria De Filippi, che prevede la sua presenza, in onda dopo il lutto che l'ha colpita.

In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha scelto di stravolgere la programmazione della rete ammiraglia Mediaset, riservando due serate speciali al ricordo del giornalista e conduttore scomparso all'età di 84 anni.

Una di queste è stata trasmessa sabato scorso in prime time al posto di C'è posta per te, sospeso dal palinsesto Mediaset insieme a Uomini e donne e Amici 22.

Maria De Filippi torna con C'è posta per te, ma non è in diretta

Da questa sera la conduttrice riprenderà ufficialmente le redini del people show dei sentimenti, ma la puntata non sarà in diretta.

L'appuntamento con C'è posta per te di sabato 4 marzo è stato registrato nelle scorse settimane, precedenti al lutto che ha colpito Maria De Filippi.

Sia la puntata di questa settimana che quella in onda sabato 11 marzo sono state registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda.

Stessa situazione per la puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 5 marzo su Canale 5: anche in questo caso il talent show non sarà in diretta, dato che la puntata è stata registrata il giorno prima della morte di Costanzo.

Le anticipazioni su C'è posta per te del 4 marzo: in studio c'è Tiziano Ferro

Tornando a C'è posta per te del 4 marzo, le anticipazioni su questo appuntamento rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Tiziano Ferro.

Il cantante, star della musica italiana, sarà la sorpresa speciale per uno dei protagonisti di questa settimana e avrà anche la possibilità di esibirsi in studio.

Tra gli ospiti di questa puntata sono previsti anche diversi attori di Mare Fuori, la serie tv dei record che sta spopolando su RaiPlay e Rai 2.