Importanti novità in arrivo nella programmazione Mediaset del mese di giugno. L’azienda televisiva ha deciso di puntare ancora di più sulle soap opera di successo, modificando gli spazi dedicati ad alcune delle serie più seguite dal pubblico italiano. Tra le grandi protagoniste del nuovo assetto ci sarà La Promessa, pronta a conquistare anche la prima serata di Rete 4, mentre Forbidden Fruit subirà una significativa riduzione.

Le nuove strategie televisive confermano l’attenzione di Mediaset verso il pubblico appassionato di fiction e soap turche, sempre più centrali negli ascolti del daytime e del prime time.

La Promessa conquista anche il sabato sera su Rete 4

La vera sorpresa della nuova programmazione riguarda senza dubbio La Promessa. La soap spagnola, che negli ultimi mesi ha registrato ascolti molto positivi, sarà trasmessa anche in prima serata su Rete 4 a partire da giugno.

L’appuntamento serale andrà in onda il sabato sera, ampliando così la presenza della serie all’interno dei palinsesti Mediaset. Una scelta che dimostra quanto il pubblico continui a premiare le intricate vicende ambientate nella tenuta de La Promessa.

La soap manterrà inoltre la sua consueta collocazione nel preserale, confermandosi in onda 7 giorni su 7. Un vero e proprio investimento strategico da parte dell’azienda, intenzionata a consolidare il successo della produzione anche nella fascia serale.

Mediaset punta forte sulle soap internazionali

Negli ultimi anni Mediaset ha rafforzato la presenza di soap straniere nei propri palinsesti, ottenendo risultati importanti soprattutto nel daytime. Serie come Terra Amara, Endless Love e la stessa La Promessa hanno saputo fidelizzare milioni di telespettatori.

L’estensione di La Promessa alla prima serata rappresenta quindi una naturale evoluzione di questa strategia editoriale, con l’obiettivo di intercettare sia il pubblico pomeridiano sia quello della fascia serale del weekend.

Forbidden Fruit lascia il prime time

Situazione differente invece per Forbidden Fruit, la soap turca che nelle ultime settimane aveva trovato spazio anche in prima serata.

Da giugno, però, la serie non sarà più trasmessa nel prime time Mediaset.

La decisione sarebbe legata alla volontà dell’azienda di fare spazio a nuovi prodotti e a ulteriori soap turche in arrivo nelle prossime settimane. Tra i titoli destinati a occupare le nuove fasce di programmazione ci sarà anche L’Erede, altra produzione molto attesa dagli appassionati del genere.

Nonostante l’uscita dalla fascia serale, Forbidden Fruit continuerà comunque la sua messa in onda nel daytime pomeridiano, dove continuerà ad accompagnare il pubblico abituale.

Nuove soap turche in arrivo sulle reti Mediaset

Il successo delle fiction turche continua dunque a influenzare profondamente le scelte editoriali di Mediaset.

Le serie provenienti dalla Turchia rappresentano ormai uno dei pilastri della programmazione, grazie a costi contenuti e ascolti spesso molto competitivi.

Con l’arrivo dell’estate, l’azienda sembra intenzionata a rinnovare ulteriormente l’offerta, introducendo nuove produzioni capaci di mantenere alta l’attenzione del pubblico anche nei mesi più caldi.

Ascolti decisivi per le scelte future

Molto dipenderà ora dai risultati Auditel delle nuove collocazioni. Se La Promessa dovesse ottenere buoni ascolti anche nella prima serata del sabato di Rete 4, Mediaset potrebbe decidere di ampliare ulteriormente lo spazio dedicato alla soap.

Allo stesso tempo, il pubblico di Forbidden Fruit continuerà a seguire la serie nel daytime, fascia nella quale la soap mantiene una fanbase particolarmente fedele.