Venerdì 29 maggio calerà il sipario sull'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e le anticipazioni del web svelano che nessun componente del parterre avrà un lieto fine nelle ultime puntate. Cinzia Paolini, ad esempio, rimarrà delusa dal comportamento poco propositivo di Mario Lenti e chiuderà con lui, ma anche Gemma Galgani saluterà i telespettatori senza essere riuscita a trovare un nuovo amore.

Gli spoiler del finale di Uomini e donne

Oggi, 27 maggio, andrà in scena l'ultima sfilata della stagione e a calcare la passerella saranno le dame del parterre Over.

Le puntate che andranno in onda giovedì 28 e venerdì 29, invece, saranno interamente dedicate ai personaggi più chiacchierati di questo periodo, in particolare Cinzia e i suoi spasimanti.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che quest'edizione di Uomini e donne finirà con le lacrime di Marco per i ripetuti "no" che riceverà dalla sua amata e con il silenzio di Mario quando gli verrà chiesto cosa prova per la dama di Salerno.

Turbata e delusa dal comportamento dell'imprenditore pugliese, la protagonista del dating-show deciderà di uscire dallo studio e di interrompere tutte le conoscenze che aveva in corso.

L'unica gioia stagionale di Gemma

In una delle ultime puntate di Uomini e donne della stagione, Gemma esulterà per un traguardo molto importante per lei.

Grazie ai voti dei cavalieri del parterre, infatti, la dama vincerà la sfilata di fine edizione e ciò le permetterà di accantonare le tante delusioni d'amore che ha avuto nei mesi scorsi.

L'estate che sta per cominciare, infatti, per la 76enne sarà l'ennesima da single e ciò fa pensare che a settembre dovrebbe essere regolarmente nel parterre Over.

Cinzia e Marco avvistati a Salerno

In queste ore sul web si sta parlando molto di una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni, ovvero il messaggio di una fan che sostiene di aver incontrato due protagonisti di Uomini e donne Over a Salerno.

"Ho appena visto Marco e Cinzia, stavano passeggiando", ha raccontato la persona che avrebbe incrociato casualmente la dama e il cavaliere.

Stando a questo recente avvistamento, tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento dopo la fine delle registrazioni.