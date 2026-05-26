La puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Ciro Solimeno è durata meno di un'ora, un fatto insolito se si pensa che solitamente l'epilogo dei percorsi dei tronisti viene trasmesso in due giorni consecutivi. La sensazione che hanno avuto molti spettatori è che Maria De Filippi avrebbe volontariamente velocizzato i tempi per far calare il sipario su un trono che sembra non aver appassionato quasi nessuno, lei in primis.

La fretta della presentatrice di Uomini e donne

Oggi, 26 maggio, è andata in onda la scelta di Ciro ma a far discutere i fan di Uomini e donne è stato soprattutto l'atteggiamento che ha avuto Maria De Filippi dall'inizio alla fine della puntata.

La presentatrice, infatti, non si è soffermata sulle ultime esterne dei protagonisti del trono Classico, non ha chiesto pareri agli opinionisti o ai componenti del parterre e in neppure mezz'ora ha invitato le corteggiatrici ad uscire dallo studio perché da lì a poco ci sarebbe stato il "verdetto" di Solimeno.

Se durante il discorso del tronista a Martina la padrona di casa è rimasta in silenzio, è quando lui si è confrontato con Elisa che ha cominciato ad intromettersi mettendogli fretta.

Le opinioni degli spettatori

La sensazione che hanno avuto molti fan del programma è che la conduttrice avrebbe quasi pressato Ciro per velocizzare la fine del suo trono: il giovane, infatti, non è riuscito a dire ad Elisa tutto quello che avrebbe voluto proprio perché Maria è intervenuta varie volte suggerendogli di andare dritto al punto.

"Ma cos'era tutto questo astio nei confronti di Ciro?", "Non lo sopportava più neanche lei, palese", "Maria piena come tutti noi di questo trono inutile", "Una liberazione per tutti, in primis per Maria", "Lo odia", "Gli ha fatto saltare tutto il discorso della scelta", "Non vedeva l'ora di toglierselo di torno", "Lo sopporta talmente poco che gli ha fatto fare la scelta più veloce della storia", si legge su X il 26 maggio.

Come va tra Elisa e Ciro fuori dallo studio

Ciro ha scelto Elisa due settimane fa, ma solo a partire da oggi potrà cominciare a condividere contenuti di coppia con lei.

Stando agli avvistamenti dello scorso weekend, tra i due protagonisti di quest'edizione di Uomini e donne procederebbe tutto a gonfie vele, infatti lui ha trascorso qualche giorno a Catania con gli amici e la famiglia della nuova fidanzata.