Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana Un posto al sole , incentrata sulla vita di alcuni condomini residenti nella Napoli benestante. Gli episodi inediti andranno in onda in Italia dal 3 al 7 aprile 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul viaggio di Marina a Londra, sul riavvicinamento fra Ferri e Lara, sull'imminente cessione del Vulcano, sui tentativi fatti da Rossella ei suoi amici per salvare le sorti del locale della madre, sul momento difficile vissuto da Filippo, sulle bugie di Renato a Giulia, sui problemi lavorativi di Franco e sul triangolo amoroso formato da Speranza, Samuel e Micaela.

Roberto si allontana da Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Marina incontrerà a Londra una vecchia e piacevole conoscenza del passato. Ferri aiuterà Lara a prendersi cura del piccolo Tommaso , finendo per riavvicinarsi a lei. Roso dai sensi di colpa, l'uomo deciderà lo stesso di ritornare da Marina , ignara che il divario che la divide da Roberto è già troppo ampio. Nel frattempo, Lara cercherà in tutti i modi di mantenere la posizione raggiunta con difficoltà. Angela riceverà un'importante proposta di lavoro che potrebbe portarla lontano da Napoli per qualche mese. Prima di parlarne con il marito, la donna si prenderà del tempo per rifletterci, per non osare aFranco ulteriori pensieri oltre a quelli che ha al garage.

L'uomo, infatti, rischierà di perdere il suo lavoro.

Rossella aiuta la madre

Nunzio confesserà a Samuel di non sapere cosa vuole fra Serena e la noiosa vita di coppia con Speranza o le proposte allettanti e folli di Micaela. Silvia si rassegnerà ad accettare la proposta ricevuta da Alberto e comunicherà la decisione ai suoi dipendenti al Vulcano.

Saputo ciò, Nunzio, Samuel e Diego si convinceranno che a rovinare la reputazione del locale sia stato proprio il Palladini e temeranno di perdere il loro posto di lavoro. Per questo motivo, Diego e Nunzio tenteranno un'azione disperata per salvare il Vulcano. Nel frattempo, il notaio fisserà i dati dell'appuntamento in cui Silvia dovrà cedere il 50 per cento del Vulcano ad Alberto.

Dopo vari tentativi sarà Rossella con Nunzio e Diego a salvare le sorti del locale.

Marina rientrerà da Londra ma avrà diverse difficoltà a lasciarsi andare. Nonostante ciò, Ferri tenterà di ritrovare la serenità perduta con lei. Il ricordo di un passato triste costringerà Filippo a fare una scelta molto difficile. Renato contatterà Rosa per farle risistemare casa, cercando di non fare capire niente a Giulia.