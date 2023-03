L'ultima settimana all'interno della casa del Grande Fratello Vip sta passando all'insegna dei ricordi e di una certa nostalgia. È quello che è accaduto a Nikita Pelizon ripensando al suo rapporto controverso con Luca Onestini.

GF Vip: Nikita e il rapporto con Onestini

Nikita Pelizon non riesce proprio a farsene una ragione e a dimenticare Luca Onestini, nonostante il loro rapporto non sia stato idilliaco per gran parte della permanenza all'interno della casa di Cinecittà. La modella triestina si è confrontata sull'argomento con Milena Miconi ed è letteralmente scoppiata in lacrime.

Nikita ha affermato di non reputare Luca una cattiva persona e si è detta molto dispiaciuta per come sono andate le cose tra loro: "Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello".

Il rapporto tra i due era iniziato con una bella amicizia ma poi ha preso una piega totalmente inaspettata, le confidenze e la sintonia si sono trasformate in freddezza, mancanze di rispetto e sentimenti negativi. Ad un certo punto Nikita e Luca facevano molta fatica addirittura a parlarsi e salutarsi, per poi ritrovare un rapporto più sereno nelle ultime settimane.

Parlando con Milena la triestina ha confessato: "Gli ho detto di non volerlo rivedere fuori solo per paura che lui non volesse vedermi". Miconi ha però cercato di confortare la sua coinquilina senza illuderla, ma nemmeno privandola della possibilità che qualcosa possa accadere e ha espresso il suo pensiero: "Il tempo insieme alla lontananza lenisce ogni ferita" .

Il riavvicinamento nell'ultimo periodo tra Nikita e Luca

Il riavvicinamento tra Nikita e Luca è sostanzialmente avvenuto il giorno del compleanno di Nikita, dopo ben quattro mesi di lontananza c'è stato un abbraccio inaspettato.

La modella si è detta particolarmente emozionata per quanto accaduto e anche in studio, durante la puntata di riferimento, tutti hanno apprezzato definendo il momento uno dei più belli ed emozionanti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip.

L'interesse e il coinvolgimento da parte della Pelizon nei confronti di Onestini non è mai stato in discussione anche se spesso ha provocato polemiche e discussioni all'interno della casa, ma Luca è apparso sempre molto distaccato davanti a questi discorsi e ha sempre cercato di non illudere la ragazza.

Sonia Bruganelli, nelle precedenti puntate, aveva però messo in guardia Onestini sostenendo che il riavvicinamento tra i due avrebbe potuto continuare ad illudere Nikita. Il concorrente ha voluto specificare che trattasi di amicizia e che comunque non ha dimenticato le cose negative accadute tra loro.