Viola Come Il Mare è approdata sulla piattaforma legale di Netflix dal 1° marzo. La fiction, liberamente ispirata dal romanzo ‘Conosci L’Estate?’ di Simona Tanzini, ha come protagonisti Francesca Chillemi, nei panni della giornalista Viola Vitale, e Can Yaman, interprete dell’ispettore capo Francesco Demir. Durante la messa in onda su Canale 5, la serie televisiva prodotta dalla Lux Vide è stata molto apprezzata [VIDEO] dai telespettatori, ma ora che è al vaglio degli abbonati di Netflix non ha avuto un’accoglienza generalmente positiva, infatti, sui social è scoppiata la polemica: ‘Imbarazzante’.

Viola come il mare non viene accolta positivamente dagli abbonati di Netflix

Da mercoledì 1° marzo 2023, su Netflix è possibile vedere in ogni momento della giornata una delle fiction più apprezzate dai fan di Mediaset. Stiamo parlando di Viola Come Il Mare. Una serie televisiva di genere poliziesco, ambientata a Palermo e con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, rispettivamente nei ruoli della giornalista di cronaca nera Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir.

Proprio nel giorno dello sbarco su Netflix, la fiction prodotta dalla Lux Vide ha ricevuto una pioggia di critiche da parte degli abbonati della piattaforma streaming. Sui social si leggono commenti tutt’altro che gioiosi.

Qualcuno ha trovato imbarazzante il trailer di Viola Come Il Mare, altri, con ironia, hanno supplicato Netflix di inserire La Dottoressa Giò e Fantaghirò.

La trama di Viola Come Il Mare (Video)

La fiction Viola Come Il Mare narra la storia della giornalista ed ex Miss Italia, Viola Vitale. Quest'ultima si trasferisce a Palermo per ritrovare il padre mai conosciuto e viene assunta nella redazione di Sicilia WebNews nel reparto di cronaca nera.

Nel corso della prima indagine, la protagonista incontra l’ispettore capo Francesco Demir, interpretato da Can Yaman; e i due iniziano un rapporto fatto di collaborazione professionale ma anche di natura sentimentale. Con la sua sinestesia e la sua capacità di capire le persone al di là delle apparenze, Viola si rivela un'ottima alleata per Demir.

Cascata di critiche sui social: 'Che schifezza', 'Un atto di masochismo'

‘Potevano mettere la Porta Rossa e invece hanno inserito questa cosa’ ha esclamato un utente social. Qualcuno ha scritto, con ironia, che dopo la prima puntata di Viola Come Il Mare gli si è materializzato René Ferretti sul divano: ‘Mamma mia, che schifezza’. Un altro utente ha sostenuto che guardare questa fiction è un atto di masochismo: ‘La sorpresa non è tanto dove viene trasmessa, ma dove trovino i disperati disposti a vederla.’

In mezzo a queste critiche, molti utenti social hanno sottolineato che la gente si lamenta di tutto: ‘Che pesantezza’. C’è chi ha suggerito ai criticoni di non guardare la fiction e di ignorarla: ‘Smettetela di criticare qualsiasi cosa succeda!’