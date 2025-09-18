Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa previste durante il mese di ottobre su Rete 4 saranno incentrate sull'uscita di scena di Jana dal cast della soap.

Dopo le attese nozze con Manuel, l'ex domestica del palazzo si ritroverà a vivere un momento di grande paura: qualcuno farà partire un colpo di arma da fuoco e finirà per colpirla in pieno. Jana si ritroverà sospesa tra la vita e la morte per qualche giorno, fino a quando il suo cuore non smetterà di battere assieme a quello del bambino che portava in grembo.

Jana sospesa tra la vita e la morte: anticipazioni La Promessa ottobre 2025

La felicità di Jana e Manuel subirà una drammatica battuta d'arresto nel corso delle puntate che andranno in onda durante il mese di ottobre.

Subito dopo il matrimonio, infatti, Jana si ritroverà vittima di un drammatico incidente che avverrà all'interno del palazzo, il quale non le darà via di scampo.

L'ex domestica verrà colpita in pieno da un proiettile che le farà perdere subito i sensi e verrà ritrovata in una pozza di sangue proprio da suo marito.

Manuel, fin dal primo istante si mostrerà disperato e preoccupato per le condizioni di salute di Jana: verranno allertati subito i soccorsi e la donna verrà sottoposta alle dovute cure, nella speranza che possa riprendersi al più presto.

La morte di Jana assieme al suo bambino

Le anticipazioni de La Promessa di ottobre rivelano che Jana si ritroverà sospesa tra la vita e la morte per un po' di giorni, fino a quando non si assisterà alla sua morte.

Il cuore dell'ex domestica smetterà di battere assieme a quello del bambino che porta in grembo: per loro non ci sarà nulla da fare e Manuel non potrà fare altro che lasciarsi andare alla disperazione assoluta.

Nel frattempo partiranno le indagini per cercare di stabilire la verità sull'accaduto e trovare il nome del vero responsabile di quanto è successo: a finire nei guai sarà la marchesa Cruz, dopo che uno dei bottoni del suo abito verrà trovato sulla scena del delitto.

Per Cruz, quindi, si apriranno le porte del carcere: la donna verrà prelevata all'interno del palazzo, tra il disprezzo di Manuel e lo stupore di tutti i domestici.

La soap La Promessa continua a crescere negli ascolti del preserale

Si chiude così l'esperienza di Jana nel cast di questa soap che, come in Italia, anche in Spagna continua a riscuotere grande successo malgrado l'assenza di una delle protagoniste storiche.

Al momento, su Rete 4, malgrado il cambio orario previsto per questo autunno e la riduzione di circa 10 minuti, la media Auditel continua a mantenersi sulla soglia degli 800 mila spettatori al giorno, pari a uno share che arriva al 5%, con picchi superiori al 6,50% durante la messa in onda.