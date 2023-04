Il Paradiso delle signore 7, con la puntata di venerdì 14 aprile, giungerà al termine di una settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni della puntata annunciano che dopo aver ricevuto un regalo dalla contessa, Marcello non esiterà a raggiungere la donna, ma avrà una brutta sorpresa. Barbieri scoprirà che Adelaide non si trova a Lione come aveva detto e chiederà l'aiuto di Ludovica per arrivare alla verità. Grandi emozioni vedranno protagonisti anche Vito e Maria, che saranno sul punto di separarsi per sempre quando la sarta capirà i suoi veri sentimenti.

Marco minaccerà Tancredi di raccontare a Matilde la verità sulla notte dell'incendio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marcello scoprirà che Adelaide gli ha mentito

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 si fanno sempre più intricate in vista dell'arrivo del gran finale di stagione e nella puntata di venerdì 14 aprile Marcello sarà tra i protagonisti. Dopo il regalo ricevuto da Adelaide, deciderà di partire e raggiungerla, ma Marcello apprenderà che la contessa non si trova a Lione come credeva. A Marcello sarà chiaro che Adelaide nasconda un segreto e per capire di cosa si tratti chiederà aiuto a Ludovica, che non si tirerà indietro e sarà pronta a sostenere il suo ex fidanzato.

Anticipazioni puntata di venerdì 14 aprile: Maria capirà i suoi sentimenti

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda venerdì 14 aprile su Rai 1 vede al centro delle scene anche il rapporto tra Vito e Maria. Francesco si renderà conto che i due potrebbero separarsi per sempre e deciderà di confidare alla signorina Puglisi che Lamantia è in partenza per l'Australia.

Questa informazione sconvolgerà Maria, ma le farà fare chiarezza dentro di sé, facendole capire quali sono i suoi veri sentimenti. Vito non lascerà più Milano e quindi Vittorio non dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo contabile.

Marco affronterà suo fratello Tancredi e lo minaccerà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 14 aprile rivelano che anche Marco arriverà a un punto importante per la sua vita.

Dopo aver avuto una conversazione con Gemma, il giornalista avrà ancora più dubbi sulla buona fede di suo fratello e lo affronterà. Marco minaccerà Tancredi di raccontare a Matilde tutti i dettagli della notte dell'incendio, ma il primogenito saprà bene come ribaltare a suo favore tutta la situazione. Le trame non rivelano quale sarà la verità inquietante che Marco scoprirà a proposito del passato di suo fratello, ma se arriverà a ricattarlo vien difficile pensare che Tancredi non sia in qualche modo responsabile di quanto è accaduto al mobilificio.