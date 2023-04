Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Sermin indagherà sulla vita di Sevda. Vorrà scoprire che tipo di legame la lega a Ümit e ci riuscirà. Verrà a sapere che Sevda e Ümit sono madre e figlia, ma non vorrà tenersi questo succulente segreto tutto per sé, visto che correrà a raccontare tutto a Demir.

L'affetto che lega Demir a Sevda

Demir considera Sevda come una seconda madre, anche se ha reso la vita di Hünkar un vero inferno. Si è sempre preso cura di lei, aprendole anche le porte di Villa Yaman, ovviamente dopo la morte della madre.

È una persona molto importante per lui di cui nutre molta fiducia, per questo non potrà immaginare che Sevda in realtà gli nasconda un segreto davvero importante.

Demir, infatti, non sa che Sevda in realtà è la madre dell'ex amante Ümit. La donna l'ha scoperto da poco, da quando Ümit è arrivata in città, ma vista la tresca che quest'ultima ha instaurato con Demir, Sevda ha deciso di non rivelare al giovane la verità dei fatti.

Sermin indaga sulla vita di Sevda

Ci sarà un persona a conoscenza della cosa, ovvero Sermin. Quando Sevda ha avuto un infarto ha iniziato a chiamare fortemente Ümit. Successivamente si è resa conto che la donna aveva uno strano atteggiamento con la ragazza, così ha deciso di affrontarla, ma senza avere successo.

Sermin, però non si è arresa, ha proseguito con le sue indagini e grazie a un documento di identità ha trovato le prove che le mancavano.

Serin affronta Demir

Incoraggiata dalla figlia Betül, Sermin andrà a raccontare tutto a Demir. Inizialmente non le darà parecchia attenzione, ma quando Sermin gli farà vedere i documenti d'identità impallidirà.

Sevda gli ha nascosto di essere la madre di colei che alla fine si è rivelata il suo peggior nemico e che in tutti i modi sta provando a rovinargli il matrimonio e la vita. Che cosa farà Demir?

Ovviamente nella sua testa vacilleranno mille domande, a cui non saprà dare una risposta, così Demir deciderà di affrontare personalmente Sevda.

Il confronto tra Sevda e Demir

Demir entrerà nella stanza di Sevda molto arrabbiato e le chiederà quale sia il suo vero nome. Sevda impallidirà e capirà subito che Demir ha scoperto qualcosa. Così metterà da parte l'orgoglio e gli confesserà in lacrime tutta la verità, anche se vorrà puntualizzare una cosa: "Non faccio parte del piano di Ümit". Questo perché la ragazza ha messo in atto, anche al fianco di Fikret, una vendetta contro Demir.

Quest'ultimo diventerà pazzo dalla rabbia pensando anche al solo fatto che Sevda abbia qualcosa a che fare con Ümit e Fikret. Il confronto che avranno sarà veramente forte e Demir caccerà Sevda dalla villa. Che cosa ne sarà di lei ora?