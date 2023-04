L'episodio di Un posto al sole, andato in onda martedì 18 aprile si è concluso con la scoperta, da parte di Rosa, del legame tra il suo ex marito e Viola. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la donna non prenderà affatto bene la notizia e deciderà così di affrontare, faccia a faccia, la figlia di Ornella.

Nel frattempo verrà svelato che il nuovo boss di quartiere Eduardo Sabbiese è in realtà il fratellastro di Rosa. L'uomo, indispettito dall'atteggiamento di Damiano con sua sorella, aggredirà Damiano.

Franco Boschi, dopo aver ricevuto una pessima notizia sul lavoro, si troverà anche coinvolto nella rissa tra Renda e il cognato.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 aprile: Rosa affronta Viola

Rosa (Daniela Ioia) non ha mai nutrito un'eccessiva simpatia verso Viola (Ilenia Lazzarin) ed in generale per tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Dopo che la donna le ha trovato un lavoro proprio in quel condominio, il punto di vista della donna verso l'insegnante e i vari residenti è cambiato radicalmente. La donna ha iniziato ad apprezzare quelle persone che lei riteneva snob e troppo lontane dalla sua realtà. Purtroppo, però, nelle prossime puntate tutto questo sarà destinato a finire.

Le anticipazioni rivelano infatti che Rosa, infuriata con Damiano, deciderà di attaccare Viola. Non è chiaro cosa si diranno le due donne ma risulta evidente che l'oggetto della contesa sarà la relazione clandestina tra il suo ex marito e l'insegnate di suo figlio.

In seguito, allo scontro, la figlia di Ornella si troverà a dover gestire una situazione piuttosto imbarazzante con Raffaele (Patrizio Rispo).

Eduardo aggredisce Damiano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà svelato che Eduardo (Fiorenzo Madonna) è il fratellastro di Rosa. Il giovane boss si recherà a casa della donna per intimarle di stare alla larga da Damiano (Luigi Renda).

A detta dell'uomo, infatti, il poliziotto non proverebbe nulla per lei e il piccolo Manuel e di conseguenza potrebbe solo farli soffrire.

Dinanzi al silenzio di Rosa, Sabbiese capirà che è successo qualcosa e deciderà così di affrontare l'ex agente di scorta. Eduardo troverà Damiano intento a parlare con Franco e gli piomberà addosso.

Boschi nel tentativo di dividerli si beccherà un pugno, mentre Renda riuscirà a mantenere la calma e a rabbonire il cognato, chiudendo così la "questione".

In seguito Damiano, resosi conti di avere illuso Rosa, deciderà di andare a parlare con lei per chiarire l'accaduto e scusarsi

Un posto al sole, trame 24-28 aprile: Franco potrebbe perdere il lavoro

Non è decisamente un buon momento per Franco Boschi (Peppe Zarbo). Nei prossimi giorni l'uomo infatti riceverà una pessima notizia in merito al suo lavoro. Per quanto non ci sia la conferma è lecito ipotizzare che le paure dell'uomo si concretizzeranno e che Boschi resterà senza un impiego. Questa novità avrà un'influenza molto negativa sul suo rapporto con Angela (Claudia Ruffo) creando una netta spaccatura tra i due.

Al momento non è chiaro quale strada prenderà questa storyline. Resta da capire se il focus principale resterà il lavoro di Franco o se le trame si concentreranno sulla crisi matrimoniale di Boschi e sua moglie.