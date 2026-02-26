Nuovo cambio programmazione a marzo per Forbidden Fruit, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che sta registrando ascolti in costante crescita nella fascia del daytime feriale e del sabato.

Dopo l'esperimento serale di qualche mese fa, i vertici del Biscione hanno scelto di dare nuovamente fiducia a questo prodotto puntando nuovamente sulla messa in onda delle puntate inedite nella fascia di prime time, al giovedì sera.

Come cambia la programmazione della soap opera Forbidden Fruit da marzo su Canale 5

Il palinsesto di Canale 5 per il prossimo marzo si appresta a subire delle nuove variazioni nella fascia di prime time, complice il ritorno del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi che andrà ad occupare la fascia serale del martedì e, nel corso delle settimane successive, avrà anche dei raddoppi serali.

Cambiamenti anche per quanto riguarda Forbidden Fruit, uno dei prodotti più seguiti e forti della programmazione di Canale 5 di questo momento, in grado di registrare una media di oltre 2,4 milioni di spettatori fissi al giorno in daytime.

Nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano scelto di puntare sulla soap opera per la fascia del prime time anche se, tale esperimento, non aveva lasciato il segno.

Il ritorno di Forbidden Fruit nella fascia serale di Canale 5

La media Auditel fu decisamente deludente, tanto che si scelse di non proseguire con tale esperimento e di puntare sulla soap solo per il daytime feriale e per il sabato pomeriggio di Canale 5.

In queste ultime settimane, però, c'è stata una buona crescita Auditel per la serie turca che da marzo tornerà a occupare anche la fascia del prime time Mediaset.

Al momento, infatti, gli episodi inediti di Forbidden Fruit sono in programma di giovedì sera a partire dal mese di marzo.

Per tutto il mese di marzo è confermato anche l'appuntamento serale con Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir, che si avvia ormai verso le battute conclusive di sempre.

La forza di una donna, invece, terrà compagnia al pubblico della fascia pomeridiana come sempre dal lunedì al venerdì alle 16 e il sabato dalle 15:30 in poi, subito dopo l'appuntamento con Forbidden Fruit.