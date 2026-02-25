Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 marzo svelano che il test del DNA dimostrerà che il figlio di Yildiz non è di Halit, ma si tratterà solo di una nuova macchinazione di Sahika che ha scambiato il neonato con un altro bambino.

Yildiz vuol dimostrare la sua sincerità

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 marzo prendono il via dal tentativo di Yildiz e Ender di dimostrare che Sahika vuole manomettere il test del DNA. Ma la donna riuscirà a ribaltare la situazione in suo favore, dimostrando che in realtà Yildiz voleva corrompere i sanitari.

Poco dopo arriverà veramente il giorno del parto per Yildiz, ma Halit resterà sconvolto nell'apprendere dal test che lui non è il padre del bambino.

Ender, allora, comincerà a fare delle indagini per conto proprio, attraverso la domestica Altin, non sapendo che in realtà la donne è un'alleata d Sahika. Yildiz, invece, tra la depressione post-partum e la voglia di dimostrare che non ha mentito, incaricherà Aysel di prendere una spazzola di Halit per provvedere da sola a fare il test di paternità.

Ender avvicina Erim

Sahika sorprenderà la domestica ma la lascerà fare, poiché è certa dell'esito del test visto che lei stessa ha provveduto a scambiare il figlio di Yildiz con un altro neonato. E infatti i vari test confermeranno che Halit non è padre del bimbo.

Lila litigherà con il padre che le impedirà di andare ad una festa. Sahika proporrà che sia Yigit ad accompagnarla per far avvicinare i due giovani. Ender attirerà fuori dalla villa Erim e gli mostrerà una loro foto insieme dopo aver ricordato dell'incidente. Infine, la donna consegnerà al figlio una lettera piena di affetto.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz è stata soccorsa da Halit dopo una caduta davanti al cancello della villa durante un tentativo della donna di fuggire. Ender, invece, ha provato a mettere in guardia Yildiz nei confronti di Sahika, avendo scoperto che quest'ultima sta cercando di dimostrare che il figlio che porta in grembo in realtà non è di Halit.