L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, tra i tronisti che stanno portando avanti questo percorso, vi è il giovane Luca Daffré.

L'ex protagonista dell'Isola dei famosi si sta mettendo in gioco per cercare la sua anima gemella in studio e, nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, ha scelto di eliminare la corteggiatrice Alessia.

Una decisione che ha spiazzato la ragazza, la quale non ha perso occasione per puntare il dito contro il tronista accusandolo di essere finto.

Luca elimina Alessia a Uomini e donne: lei sbotta contro il tronista

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate dalla scelta di Luca Daffrè di mandare via Alessia.

Il tronista ha preferito chiudere la sua frequentazione con la giovane corteggiatrice, sostenendo di non sentirsi a suo agio con lei e quindi ha scelto di non portare avanti questo percorso.

Una decisione che ha spiazzato Alessia, la quale ha accolto questo verdetto come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dato che non si sarebbe mai aspettata una scelta simile da parte del tronista.

Alessia smaschera Luca Daffrè a Uomini e donne: 'Tutto molto costruito'

E, così, subito dopo la sua eliminazione dal cast di Uomini e donne, ecco che Alessia ha scelto di sfogarsi in una intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, dove ha smascherato il tronista, puntando severamente il dito contro il suo atteggiamento in studio.

"Questo suo inaspettato atteggiamento mi fa sembrare tutto molto costruito, proprio l'opposto di ciò che ha alluso sul mio conto", ha sentenziato l'ormai ex corteggiatrice di Luca Daffrè dopo essere stata eliminata definitivamente dal cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Luca, in trasmissione, ha ammesso di aver fatto questa scelta anche per le amicizie in comune che ha scoperto di avere con Alessia: pur avendo informato subito la redazione del talk show, il tronista ha comunque deciso di non andare avanti ed eliminare definitivamente la ragazza.

La frecciatina di Alessia contro il tronista Luca Daffrè a Uomini e donne

E, nella sua intervista post uscita di scena dal cast di Uomini e donne, Alessia non ha risparmiato un'altra frecciatina nei confronti del tronista, sostenendo che starebbe solo prendendo in giro le varie corteggiatrici che sono arrivate in studio per conoscerlo.

"Mi dispiace che gli credano davvero, come ho fatto ingenuamente io", ha sbottato l'ex corteggiatrice di Luca senza nascondere di avere il dente avvelenato nei suoi confronti.

Ci sarà la replica da parte del giovane tronista? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.