Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, incentrata sulla vita di alcuni condomini di un benestante palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 2 al 5 maggio 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di salute di Tommaso, sulle paure di Marina, sulla nomina del nuovo primario, sulle minacce di Guido a Massaro, sul viaggio organizzato da Mariella, sulla fine della storia d'amore fra Clara e Alberto e sulla crisi fra Angela e Franco.

Marina teme di perdere Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Ferri sarà sempre più preoccupato per la salute di Tommaso, mentre Marina inizierà a mostrare tutta la sua intolleranza nei confronti del comportamento manipolatore di Lara. Notando un peggioramento nelle condizioni di salute di Tommaso, Roberto deciderà di farlo visitare da alcuni medici che non riusciranno a capire a cosa siano dovuti i malesseri del piccolo. A quel punto, Ferri deciderà di partire insieme a Lara per sottoporre Tommaso a nuovi controlli specialistici fuori dalla città di Napoli. Marina non seguirà il marito, decidendo di rimanere in città, sempre più preoccupata per le sorti del suo matrimonio.

Approfittando del viaggio insieme, Lara farà un discorso molto accorato a Roberto, spingendolo a ritornare anticipatamente a Napoli per far ascoltare la conversazione registrata a Marina.

Ornella delusa da Giulia

Ornella rimarrà molto delusa nello scoprire che l'amica Giulia sapeva già che Luca de Santi avrebbe preso il suo posto in ospedale, diventando il nuovo primario.

Dovendo accettare per forza la realtà, la donna si preparerà a cedere il suo posto al collega anche se per lei sarà molto doloroso. Dopo aver saputo che Mariella vuole portarlo in crociera, Guido minaccerà Massaro di rivelare tutto sulle sue scappatelle. Dopo di che, Dal Bue accetterà di partire con la moglie. Clara deciderà di concludere definitivamente la sua storia con Alberto che non la prenderà affatto bene.

L'avvocato Palladini si presenterà furioso al Vulcano minacciando di denunciare l'autore del video che ha causato la fine della sua storia d'amore. Nel frattempo, Clara si trasferirà da Rosa, mentre Otello diventerà una presenza fissa al Vulcano.

Franco ed Angela continueranno a discutere anche per i motivi più futili che finiranno per acuire sempre di più le già esistenti tensioni nella coppia. Boschi deciderà di non cambiare atteggiamento nei confronti della moglie neanche dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione fra lei e Viola.