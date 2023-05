Grande attesa per la registrazione dell'ottava puntata del serale di Amici 2023. Dopo lo slittamento comunicato dalla produzione per l'insorgenza di alcuni casi Covid-19 all'interno della scuola e della produzione, è stata scelta la nuova data in cui sarà registrata la semifinale di questa fortunatissima ventiduesima edizione.

Le sorprese non mancheranno, dato che per i concorrenti che sono rimasti in gara, sarà il momento di affrontare le ultime sfide prima di arrivare alla proclamazione dei finalisti ufficiali di quest'anno.

Registrazione ottava puntata Amici 2023: ecco quando ci saranno le riprese

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 si avvia verso le fasi conclusive di questa fortunata edizione. La semifinale, inizialmente prevista per la giornata del 4 maggio alla fine è stata posticipata di un giorno.

Le riprese di questa ottava e ultima registrazione del talent show sono in programma nel pomeriggio di venerdì 5 maggio.

È questa la data in cui i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi si ritroveranno in studio per le riprese di questa settimana, che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Ultima eliminazione alla semifinale di Amici 2023 prima della finalissima

Al centro dell'attenzione, infatti, ci saranno le ultime esibizioni dei concorrenti rimasti in gara, i quali proveranno a convincere la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giusppe Giofrè e Michele Bravi, affinché possano concedere loro un biglietto d'accesso alla finalissima.

Terminata la registrazione dell'ottava puntata di Amici 2023, ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast.

Uno dei concorrenti dovrà abbandonare definitivamente la scuola e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima di domenica 14 maggio, che sarà in onda in diretta su Canale 5 e permetterà al pubblico di decretare il nome del vincitore assoluto di questa edizione.

Wax e Maddalena a rischio eliminazione dalla registrazione di Amici 2023 del 5 maggio

Chi sarà il prossimo eliminato dalla scuola di Amici 2023 nel corso della semifinale? Al momento, tra coloro che risultano in bilico, spicca il nome della ballerina Maddalena.

Dopo averla scampata a diversi ballottaggi eliminatori di questa edizione, per lei potrebbe essere giunto il momento di abbandonare lo show così come potrebbe essere a rischio la presenza di Wax nella prossima puntata del talent show.

Non ci sarebbe alcun rischio eliminazione per tre concorrenti attualmente in gara, i quali sarebbero già candidati alla finalissima dello show di Maria De Filippi. Trattasi di Isobel, Mattia e Angelina, considerati i papabili vincitori di questa edizione.