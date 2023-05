Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal mese di settembre 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove potrebbero esserci dei cambiamenti importanti legati ai volti che da anni ormai tengono compagnia al pubblico di Rai 1

Nessun cambiamento, invece, per Il paradiso delle signore 8: la soap opera tornerà in onda regolarmente nella fascia del pomeriggio.

A rischio Serena Bortone al pomeriggio: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre potrebbe riguardare la prima parte del pomeriggio feriale della rete ammiraglia.

Attualmente, infatti, risulterebbe a rischio la riconferma di Serena Bortone al timone di Oggi è un altro giorno, il programma che tutti i giorni dal lunedì al venerdì mescola attualità, politica e spettacolo.

La conferma della conduttrice sarebbe in bilico e, dal prossimo settembre, la prima parte del pomeriggio potrebbe essere occupata da un nuovo programma factual.

A seguire poi, dalle 15 in poi, dovrebbe subentrare Monica Setta, in lizza per la conduzione di una nuova trasmissione quotidiana incentrata sulle donne.

Confermate le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 nella programmazione di settembre

Nessun cambiamento, invece, per la fascia oraria che va dalle 16 alle 17, la quale continuerà ad essere nelle mani de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è stata nuovamente confermata per la sua ottava stagione, la quale troverà spazio in daytime da settembre in poi.

Le sorprese non mancheranno: gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le nuove trame che terranno banco nel corso della stagione e catalizzeranno così l'attenzione del vasto pubblico di spettatori della soap opera.

Flavio Insinna a rischio uscita da L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre

Confermato anche l'appuntamento feriale con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano: l'ex mezzobusto del Tg1 tornerà alla guida della trasmissione che, quest'anno, ha sempre vinto la gara ascolti del pomeriggio contro il talk show condotto da Barbara d'Urso.

A rischio, invece, la riconferma di Flavio Insinna al timone de L'Eredità, il quiz a premi che tutti i giorni va in onda nella fascia oraria che precede l'edizione serale del Tg1. Per la prossima edizione del programma, infatti, si vocifera che potrebbe esserci un cambio conduzione e, al momento, sarebbe in pole position Pino Insegno.

Il conduttore e attore, assente sul piccolo schermo da un po' di tempo, dopo aver condotto diverse stagioni di Reazione a catena, potrebbe ottenere la conduzione de L'Eredità nella prossima stagione televisiva.