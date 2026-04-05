La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 13 aprile alle 16:10 su Rai 1 porterà al centro della scena nuove tensioni e scelte decisive per alcuni dei protagonisti della soap pomeridiana. Le anticipazioni dell’episodio rivelano che, mentre il grande magazzino continuerà a essere un crocevia di ambizioni e segreti, diversi personaggi si troveranno davanti a un bivio personale e professionale destinato a influenzare il loro percorso nelle settimane successive. Un colpo di scena di grande rilievo riguarderà Adelaide, che verrà a sapere che Fiona Marchesi è pronta ad arrivare a Milano per le nozze di suo figlio Ettore, il quale si unirà in matrimonio con Odile.

La notizia sconvolgerà la contessa, che non si aspetterà minimamente una visita della donna.

Adelaide scopre che Fiona Marchesi parteciperà alle nozze di Odile

Adelaide ed Ettore avranno uno scambio di battute il cui fulcro verterà sulla madre dello stilista della Galleria Milano Moda. La contessa, infatti, dopo aver appreso alcune informazioni su un mistero che aleggerebbe attorno alla madre dei fratelli Marchesi, inizierà a tempestare di domande il fidanzato di sua figlia Odile. Ettore, però, lascerà di stucco Adelaide con una rivelazione del tutto inaspettata: sua madre, Fiona Marchesi, è pronta a lasciare Londra per recarsi a Milano e presenziare all’imminente matrimonio. Tuttavia, la contessa non si lascerà sfuggire l’occasione per continuare a nutrire dei dubbi su Ettore e vorrà proseguire a indagare a fondo sul passato e sulle origini dei due fratelli, dal momento che stanno ormai diventando parte della sua famiglia.

Agata resta a Milano e non vuole più tornare a Firenze

Nel frattempo, Caterina sarà in ansia e desiderosa di presentare al più presto i suoi bozzetti all’ALMAT, l’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili. La giovane Rinaldi vorrà però avere un parere sincero da suo padre Fulvio riguardo al suo progetto. Agata, invece, prenderà una decisione importante per il suo futuro lavorativo: non vorrà più tornare a Firenze e manifesterà il desiderio di restare a Il Paradiso delle signore per continuare a fare la Venere. Tuttavia, la scelta della giovane Puglisi non sembrerà del tutto definitiva, perché avrà ancora qualche dubbio sul da farsi. Johnny, infine, scoprirà che Irene non potrà più partecipare alla recita, poiché sarà troppo impegnata nell’organizzazione del suo imminente matrimonio con Cesare.