Con la fine della 22^ edizione di Amici, Maria De Filippi può dedicarsi completamente all'unico "suo" programma che va in onda durante l'estate. In queste ore è stata svelata la data d'inizio di Temptation Island 2023: il 26 giugno prossimo sarà trasmessa la puntata d'esordio, ma le registrazioni partiranno a breve e dureranno 21 giorni. Per quanto riguarda il cast, soltanto tra i single potrebbero esserci volti già noti al pubblico: la coppie invece dovrebbero essere composte da giovsni "sconosciuti" al pubblico.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

Uomini e donne e Amici sono in vacanza da metà maggio, quindi le uniche registrazioni che ha in programma la redazione di Maria De Filippi sono quelle di Temptation Island 2023.

Dopo un anno di pausa, infatti, il reality estivo di Canale 5 è tornato nel palinsesto della rete e già fervono i preparativi nei villaggi della Sardegna che ospiteranno il cast.

Come afferma il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, le riprese del format Mediaset condotto da Filippo Bisciglia inizieranno a brevissimo: le coppie e i tentatori dovrebbero essere stati scelti e presto partiranno per l'isola che sarà la loro casa per 21 giorni.

Anche se le riprese cominceranno tra pochi giorni, la trasmissione debutterà in prima serata soltanto tra più di un mese: la messa in onda della puntata d'esordio, infatti, è prevista per lunedì 26 giugno.

Indiscrezioni sui protagonisti di Temptation Island

Anche se le scelte delle coppie di Uomini e Donne hanno riscosso un discreto successo di pubblico, nessuna di quelle che si sono formate quest'anno dovrebbe figurare nel cast di Temptation Island.

L'edizione che esordirà il 26 giugno prossimo, infatti, dovrebbe essere dedicata esclusivamente a persone sconosciute, ovvero a ragazzi e ragazze che sono fidanzati da tempo e che hanno bisogno di una scossa per capire cosa fare del loro rapporto.

Il blogger Pugnaloni, però, fa sapere che qualche volto noto potrebbe comparire tra i single che avranno il compito di tentare i protagonisti all'interno dei villaggi: questo ruolo potrebbe essere ricoperto da ex corteggiatori di U&D che non hanno trovato l'amore in studio, come per esempio quelli che sono stati rifiutati il giorno della scelta.

Per scoprire i loro nomi, però, si dovrà attendere almeno l'inizio delle registrazioni: chi parteciperà alle riprese che si terranno in Sardegna a breve, non potrà fare uso dei social network per 21 giorni, ovvero fino alla fine del programma.

Il meccanismo di Temptation Island

Dovrebbero essere al massimo 6 le coppie che si metteranno alla prova nel corso della nuova edizione di Temptation Island.

A guidare il racconto del "viaggio nei sentimenti" dei protagonisti del cast di quest'anno, sarà ancora una volta Filippo Bisciglia; il romano è riconfermato nel ruolo di presentatore unico del reality-show, una figura molto importante sia per il pubblico a casa che per i fidanzati ei tentatori.

Il meccanismo del programma dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello che ha riscosso un bel successo in passato: alcune coppie vivono separate in due diversi villaggi della Sardegna per 21 giorni, un periodo durante il quale hanno la possibilità di interagire con vari ragazzi single.

Lo scopo del format è quello di testare la solidità dei rapporti delle persone che hanno scritto alla redazione per capire in che direzione sta andando il loro legame: al termine dell'avventura (o anche prima, in base alle richieste dei protagonisti), si svolgono i falò di confronto finali per decidere se rimanere insieme o meno.