Il prossimo weekend a Terra amara vedrà l'arrivo di due puntate molto importanti per Demir e Zuleyha. Le anticipazioni di sabato 27 e domenica 28 maggio annunciano che Hunkar e suo figlio vedranno il filmato inviato da Mujgan. Il marito di Zuleyha sarà certo di essere stato tradito e trascinerà sua moglie via dalla villa minacciandola con una pistola. Mujgan vedrà la scena e sarà assalita dai sensi di colpa, mentre gli abitanti della tenuta saranno in pena per quello che potrebbe accadere, vista la furia di Demir. Cetin e Gulten, inoltre, saranno costretti a rimandare le nozze a causa del caos scoppiato a villa Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Hunkar vedranno il filmato inviato da Mujgan

Le trame di Terra Amara raccontano che nelle puntate di sabato 27 e domenica 28 maggio in primo piano ci sarà il filmato girato da Mujgan. Dopo aver fatto riparare il videoproiettore, Demir e Hunkar si siederanno a guardare il video, sicuri che si tratti di una partita di calcio. Quando i due vedranno sullo schermo l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha impallidiranno e Demir sarà pieno di rabbia. Conoscendo suo figlio, Hunkar proverà a farlo calmare, ma le sue parole non serviranno a nulla. Impugnando una pistola, il signor Yaman prenderà Zuleyha e la porterà via dalla villa con forza. Mujgan osserverà la scena dalla sua casa e sarà assalita dai sensi di colpa, consapevole delle gravi conseguenze che potrebbe avere il suo filmato per la famiglia Yaman.

Anticipazioni puntate di sabato 27 e domenica 28 maggio: Zuleyha lasciata da sola nel bosco

Le puntate di Terra amara che andranno in onda nell'ultimo weekend di maggio vedranno protagonista Demir che porterà Zuleyha nel bosco impugnando una pistola. Nel frattempo, Fekeli e Hunkar si metteranno sulle tacce dei coniugi Yaman, spaventati da quello che potrebbe accadere, avendo visto Demir fuori di sé.

Zuleyha proverà a spiegare a suo marito che tra lei e Yilmaz non c'è stato altro che un dialogo innocente, ma lui non le crederà. Poco dopo, si sentirà il rumore di alcuni spari e si vedrà Demir salire in macchina da solo con le mani insanguinate. Anche Yilmaz si metterà a cercare Zuleyha e parlerà a Fekeli dell'incontro in cui lui e la sua ex fidanzata hanno parlato dell'omicidio di Ercument.

Cetin e Gulten rimanderanno il loro fidanzamento

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan racconterà a Behice di aver mandato a Demir il filmato dell'incontro tra Zuleyha e Yilmaz. La zia della dottoressa disapproverà fermamente la scelta di sua nipote e la rimprovererà per la sua gelosia ossessiva. L'apprensione per le sorti di Zuleyha impediranno a Yilmaz di accompagnare Cetin a chiedere la mano di Gulten e quindi il fidanzamento verrà rimandato.