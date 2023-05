Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Terra Amara: la soap turca non smette di appassionare i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente rivelano che Mujgan Hekimoglu metterà in pericolo la vita del figlio. Una situazione a dir poco spiacevole, che per la prima volta farà si che la dottoressa prenda in considerazione la richiesta di divorzio di Yilmaz. Fortunatamente a salvare la vita del piccolo Kerem Ali ci sarà Zuleyha.

Spoiler nuovi appuntamenti Terra amara: Yilmaz caccia di casa sua moglie e Behice

Tutto avrà inizio a causa di una menzogna di Mujgan. La dottoressa fingerà di aspettare il secondo figlio. Yilmaz, sapendo di non poter essere lui il padre, crederà che la moglie lo abbia tradito con Fikret Fekeli. Akkaya cercherà vendetta per difendere il suo onore e proprio mentre starà per porre fine alla vita di Fikret, Mujgan gli confesserà di aver inventato tutto e di non essere incinta. La notizia non farà altro che far infuriare ancora di più il figlioccio di Fekeli, che deciderà di cacciare dalla villa sia la moglie che la zia, ritenendo erroneamente che quest'ultima sia l'artefice delle menzogne di Hekimoglu.

Ali Rahmet impedirà alle due donne di andare a Istanbul e darà loro ospitalità all'interno di un'altra sua tenuta sempre a Cukurova, in attesa che le acque si calmino. La dottoressa dovrà dunque adattarsi alla nuova condizione di vita, ma non sarà semplice dato che Yilmaz le impedirà di vedere Kerem Ali.

Trame Terra amara, prossime puntate: Mujgan chiede aiuto a Zuleyha

Hekimoglu chiederà ad Altun di aiutarla a poter vedere il figlio. Zulyeha deciderà di aiutarla, dato che anche lei è stata privata in passato della presenza dei suoi figli per volere di Demir. Purtroppo per Altun, però, questa si rivelerà una scelta sbagliata.

Mujgan tenterà di portare via il figlio attraversando le acque del fiume, ma la cesta con all'interno Kerem Ali si rivolterà, facendo finire il piccolo il mezzo al fiume. Kerem Ali richiesta di annegare, ma Zuleyha riuscirà a salvargli la vita.

Ali Rahmet rimarrà deluso dalla figlioccia, ma le consentirà di tornare alla tenuta. L'uomo, però, consiglierà alla dottoressa di porre fine al suo matrimonio con Yilmaz, assicurandole che se lo farà potrà vedere Kerem Ali tutte le volte che vorrà. Mujgan sembrerà propensa ad accettare, fino a quando non scoprirà che il figlio continuerà a vivere a casa del padre. Mujgan cadrà nuovamente nella disperazione, ma la zia la esorterà a stare calma e a non compiere gesti azzardati. Sia Mujgan che Ali Rahmet, non sapranno che di lì a breve Yilmaz avrà in mente di fuggire con la sua amata Zuleyha.