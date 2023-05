Wax rompe il silenzio e si confessa a poche puntate ormai dal gran finale di Amici 2023. I concorrenti che sono rimasti in casetta, in questi giorni, hanno avuto modo di raccontarsi e svelare degli aspetti inediti della loro personalità e del loro vissuto.

Tra questi vi è il giovane Wax, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa ventiduesima edizione del talent show, il quale ha svelato per la prima volta di aver avuto anche un litigio con la conduttrice Maria De Filippi, ai tempi in cui partecipò ai casting per la trasmissione di Canale 5.

Wax rompe il silenzio e si racconta nella scuola di Amici 2023

Nel dettaglio, mancano ormai poche settimane al gran finale di questa fortunatissima edizione del talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi: in questi giorni i concorrenti si stanno così raccontando a 360 gradi nelle puntate del daytime trasmesse su Canale 5.

In queste ore è toccato al giovane Wax, uno dei concorrenti più chiacchierati e discussi di questa edizione, finito al centro dell'attenzione soprattutto dopo i fatti di Capodanno, di cui venne considerato uno dei principali responsabili.

Il cantante ha avuto modo di raccontarsi ed ha svelato anche un retroscena inedito legato alla sua esperienza nel cast del talent show, rivelando che in fase di provini, fu protagonista anche di un litigio con la padrona di casa.

'Ho litigato con Maria ai casting', il retroscena di Wax sull'accesso ad Amici 2023

"Ho fatto il casting, ho litigato con Maria e non avevo alcuna certezza. Non ci credevo tanto", ha svelato il giovane cantante in lizza per accedere alla finalissima di Amici 2023.

Alla fine, però, malgrado il litigio con l'ideatrice del talent show Mediaset, Wax è riuscito ad avere la meglio, dato che è stato comunque scelto per entrare a far parte del cast di questa edizione del talent show.

"Ho scoperto di avere un cuore, pensavo di non averlo", ha aggiunto ancora Wax tracciando un bilancio della sua esperienza all'interno della trasmissione di Canale 5, seguita ogni settimana da una media di oltre quattro milioni di fedelissimi in prime time.

'Prima di qua avevo un forte dolore dentro', la rivelazione di Wax sul suo passato

"Prima di qua avevo un forte dolore dentro", ha aggiunto ancora il giovane artista componente della squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro.

Ecco perché Wax sostiene che la sua partecipazione ad Amici 22 sia una sorta di rinascita per lui. Riuscirà ad accedere alla finalissima del talent show in programma domenica 14 maggio, in rigorosa diretta televisiva su Canale 5?

Lo scopriremo nel corso della registrazione della semifinale, trasmessa poi sabato 6 maggio in prima serata.