L'appuntamento con Un posto al sole del mese di giugno promette grandi sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Roberto, Lara e Marina.

Per la perfida Martinelli, infatti, potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale e le sue bugie rischiano di venire a galla ed essere scoperte.

Tuttavia, la verità sulle menzogne della donna legate al piccolo Tommaso, potrebbero spingere Marina e Roberto a prendere una decisione clamorosa.

Lara nei guai per colpa di Ida: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di giugno, rivelano che Lara si ritroverà in grande difficoltà dopo l'arrivo di Ida a Palazzo Palladini.

La vera mamma del piccolo Tommaso vuole recuperare tutto il tempo perso con suo figlio e, dopo essersi pentita della scelta di "venderlo" a Lara, rivelerà di essere pronta a tornare sui suoi passi per riavere con se il bambino.

Un duro colpo per Lara che, di punto in bianco, vedrà crollare le sue certezze e si ritroverà messa in grande difficoltà. La donna, infatti, si renderà conto che deve studiare un piano al più presto per sbarazzarsi della sua rivale Ida, pur consapevole del fatto che non sarà per niente facile.

E, in effetti, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di giugno, Lara rischia di essere definitivamente smascherata.

Lara rischia di essere smascherata nelle puntate di Un posto al sole di giugno

Ida potrebbe confessare a Ferri come sono andate realmente le cose e, di conseguenza, informarlo del fatto che non è lui il vero padre del piccolo Tommaso.

Una confessione che rappresenterebbe un grande choc per l'imprenditore che, in questi mesi, si è affezionato moltissimo a quel bambino che ha saputo renderlo di nuovo "umano".

Sta di fatto che la verità sul conto di Lara potrebbe spingere Roberto a mettere nei guai la sua ex compagna ma, al tempo stesso, l'uomo potrebbe prendere una decisione inaspettata su Tommaso e Ida.

Roberto e Marina potrebbero adottare Tommaso e Ida nelle nuove puntate di Un posto al sole

Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di giugno, Roberto possa chiedere a Marina di prendere in "adozione" Ida e il suo bambino.

Tenendo conto che la mamma di Tommaso si trova in una situazione difficile e precaria dal punto di vista economico, al punto da non poter provvedere da sola alla crescita di suo figlio, Ferri potrebbe chiederle di restare in casa col bambino.

In questo modo, quindi, Ida verrebbe assunta a casa Ferri e potrebbe crescere suo figlio sotto l'occhio vigile di Roberto, che nutre un vero e proprio amore nei confronti del piccolo Tommaso.