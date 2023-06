Beautiful va in onda ogni giorno su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler statunitensi della soap evidenziano che Hope si accorgerà di provare un'inaspettata attrazione nei confronti di Thomas, tanto da arrivare a sognare di trovarsi in intimità col giovane Forrester.

Steffy, notando la ritrovata sintonia tra il fratello e Logan junior, temerà che Hope possa involontariamente fomentare la vecchia ossessione di Thomas nei suoi riguardi. Steffy, quindi, proverà a mettere in guardia Liam, così quest'ultimo cercherà invano di convincere la consorte a non portare Thomas con lei nella trasferta a Roma.

Il giovane Spencer, infine, assisterà a un romantico bacio tra Hope e Thomas rimanendone giocoforza sconvolto.

Hope sognerà di trovarsi in intimità con Thomas

I telespettatori più fedeli di Beautiful ricorderanno che Thomas aveva sviluppato una sorta di ossessione nei confronti di Hope, trasporto morboso che aveva spinto il ragazzo sino all'utilizzo di un manichino come surrogato della bella Logan.

Nelle prossime puntate della soap opera americana sarà invece Hope ad accorgersi di provare un'attrazione nei riguardi del figlio di Ridge. Inizialmente la moglie di Liam cercherà, per non rovinare il suo rapporto coniugale, di offuscare tali pensieri attrattivi verso Thomas, ma il suo inconscio non sarà d'accordo e finirà per sognare una parentesi intima con lo stesso.

Steffy noterà il ritrovato feeling tra il fratello e Hope

Dopo aver sognato Thomas in quel contesto passionale, Hope inizierà a comportarsi diversamente col giovane Forrester, e questo ritrovato feeling tra i due non passerà inosservato agli occhi di Steffy, la quale temerà che il comportamento di Logan possa far riaffiorare l'ossessione di Forrester junior nei suoi confronti.

A fronte di ciò, la moglie di Finn metterà in guardia Liam sui suoi timori, così quest'ultimo proverà invano a convincere la moglie a non portare con sé Thomas nella sua trasferta a Roma. La discussione però degenererà e Hope deciderà di non ascoltare il suggerimento del marito, partendo per l'Italia anche con Thomas al seguito, ritenendolo parte integrante del successo ottenuto con l'ultima collezione.

Brooke, intanto, sospetterà che Thomas possa avere intenzione di minare l'equilibrio coniugale tra Liam e Hope, quindi deciderà di partire anche lei per Roma per tenere d'occhio il giovane Forrester.

Nemmeno i consigli della madre faranno destare Hope, la quale finirà per sciogliere le riserve e lanciarsi in un romantico bacio con Thomas, effusione amorosa che verrà sorpresa da uno sconvolto Liam.