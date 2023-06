Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La Promessa, incentrata sul tormentato e doloroso amore fra Jana (Ana Garces) e Manuel (Eva Martin). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 16 giugno 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul peggioramento delle condizioni di salute di Simona, sulla ricerca dell'adrenalina, sulla guarigione della cuoca, sulle contrattazioni fra Catalina e Tadeo, sull'arrivo del barone e di Curro e sul prosieguo delle indagini di Funes.

Simona sta male

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che le condizioni di Simona continueranno a peggiorare. Dopo averla visitata, il medico le diagnosticherà un'idropisia curabile con l'adrenalina che lui non intente utilizzare. A quel punto, Jana e Maria decideranno di chiedere a Catalina di aiutarle a procurarsi l'adrenalina per salvare la vita alla cuoca. La donna però si rifiuterà. Alla fine saranno Manuel e Jana a procurarsi il medicinale necessario e portarlo in aereo alla tenuta. Nel corso del volo che condivideranno, Jana e Manuel si renderanno conto dell'attrazione che provano l'uno per l'altra. Giunta alla tenuta, la cameriera si renderà presto conto che a somministrare l'adrenalina deve essere un medico, che però non può essere quello che ha già avuto in cura Simona.

Saputo ciò, Manuel si offrirà di mandare a chiamare un suo amico appena laureato in medicina. Giunto alla tenuta, il giovane somministrerà l'adrenalina a Simona, salvandole la vita. Poco dopo, Candela informerà la cuoca che a curarla è stata Jana. Stanca di essere rinchiusa in camera, la donna deciderà di ritornare in cucina dove chiederà ad una collega di scrivere a suo figlio per congratularsi della gravidanza della nuora.

Tadeo bacia Teresa

Il barone confiderà a Cruz che La Promessa è su lastrico, chiedendole di gestirla per migliorare la sua economia. Catalina ascolterà tutto e affronterà il padre, pretendendo di sapere cosa sta succedendo. Leonor licenzierà Teresa, ritenendola non adatta al lavoro per cui è stata assunta. Petra si recherà nell'hangar e intuirà che Manuel e Jana sono usciti in aereo e lo riferirà immediatamente a Pia.

Catalina incontrerà Tadeo e gli chiederà di fornire di foraggio gli animali della tenuta nonostante i mancati pagamenti. La donna cercherà di convincerlo, offrendogli in pegno un oggetto prezioso della sua casa. A quel punto, Tadeo sceglierà una scacchiera che Catalina aveva ricevuto in dono dalla madre insieme a Tomas. Romolo rimprovererà Mauro dopo averlo sorpreso a baciare Teresa. Imbarazzato, l'uomo chiederà alla fidanzata di non baciarlo più all'interno della tenuta. Dopo aver notato i malesseri di Pia, Petra inizierà a fare insinuazioni sul suo stato di salute.

Il barone minaccia Pia

Arriveranno alla tenuta il barone insieme al nipote Curro che susciteranno disapprovazione in Cruz. Dopo essere stata inviata a pulire l'hangar, Jana si soffermerà a parlare con Manuel della sua passione per il volo, scoprendo che ha dei forti dolori ad una gamba.

Per aiutarlo, Jana si farà dare un passaggio da Lope e andrà ad acquistare una pomata per il giovane. Pia accuserà il barone di essere un violentatore. Quest'ultimo si arrabbierà e minaccerà la giovane di vendicarsi di lei per poi andarsene da La Promessa. Manuel vorrebbe partecipare ad un evento di aerei ma Romolo glielo sconsiglierà, ricordandogli che deve occuparsi della sua famiglia. Più tardi, Funes deciderà di interrogare nuovamente Manuel su cui nutre diversi sospetti. Cruz deciderà di convincere Funes che l'assassina di Tomas sia Lola, che lo avrebbe ucciso con un coltello e non con un tagliacarte. L'uomo però continuerà ad essere convinto che ad uccidere il giovane sia stato un membro della famiglia.

Jana si convincerà che Curro sia in realtà suo fratello Marcus e che Eugenia abbia fatto finta tutto questo tempo di essere sua madre. Inoltre, la giovane scoprirà che qualcuno ha rubato la fede di Tomas.