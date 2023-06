Le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 19-23 giugno 2023 rivelano che ci sarà spazio per la faida tra Roberto e Marina.

I due si ritroveranno ai ferri corti: la situazione non è affatto delle migliori e Marina non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia, motivo per il quale vuole allearsi con Alberto Palladini per mettere con le spalle al muro suo marito.

Roberto e Marina ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole al 23 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3 fino al 23 giugno, rivelano che Marina si mostrerà sul piede di guerra nei confronti di Roberto.

Il clima in casa Ferri sarà particolarmente teso e, questa volta, la signora Giordano non avrà alcuna intenzione di perdonare suo marito per le scoperte che ha fatto in merito al suo legame con Lara Martinelli.

Filippo e Serena proveranno così ad intervenire per ripristinare l'armonia in casa e far sì che tra i due possa ritornare di nuovo il sereno.

Marina spietata contro Ferri: anticipazioni Un posto al sole al 23 giugno 2023

Peccato, però, che i due coniugi non riusciranno ad avere la meglio: Marina si mostrerà a dir poco spietata e pronta a portare avanti la sua battaglia contro il marito, al punto da decidere di allearsi con Alberto Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 23 giugno rivelano che la donna stringerà un'alleanza con l'avvocato: lo scopo è quello di studiare un piano che possa garantirle la vittoria e permetterle di mettere definitivamente "KO" suo marito.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 23 giugno in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio e Rossella.

Nunzio rinuncia a Rossella: anticipazioni Un posto al sole al 23 giugno 2023

I due, dopo il bacio appassionato che si sono scambiati, si ritroveranno a vivere dei momenti di grande imbarazzo ma decideranno di andare avanti e non dare peso a quel bacio.

Nunzio, quindi, finirà per rinunciare a Rossella e deciderà di voltare pagina definitivamente: ma tra i due è davvero tutto finito oppure ci sarà l'ennesimo ritorno di fiamma nel corso delle prossime puntate?

Spazio anche alle vicende di Clara: in queste nuove puntate della soap opera trasmesse su Canale 5, la donna dimostrerà di non voler più sottostare alle direttive di Alberto, motivo per il quale deciderà di iniziare a fare di "testa sua", pronta ad andare avanti per la sua strada.

Quale sarà la reazione di Palladini di fronte alla "svolta" di Clara? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap.