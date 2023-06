Cambio programmazione per Terra Amara su Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca continua a essere uno dei prodotti di punta del palinsesto Mediaset ma, dalla prossima settimana, gli spettatori e appassionati della soap dovranno fare a meno delle puntate speciali.

La soap, infatti, non sarà più trasmessa nella fascia pomeridiana del sabato e della domenica pomeriggio, mantenendo solo la messa in onda nel daytime feriale.

Come cambia la programmazione di Terra Amara: sospese le puntate speciali

L'appuntamento con Terra Amara continua a essere uno dei più seguiti in assoluto dal pubblico Mediaset, con una media di ascolti che viaggia sulla soglia dei 2.8 milioni di spettatori al giorno e punte del 26% in daytime.

Dal prossimo 24 giugno, però, gli spettatori fedelissimi della serie turca con Yilmaz e Zuleyha si ritroveranno a dover fare i conti con un cambio programmazione legato alla messa in onda televisiva.

In casa Mediaset, infatti, si è scelto di stravolgere il palinsesto del fine settimana di Canale 5 e a farne le spese sarà proprio l'appuntamento con la soap opera turca.

Mediaset cambia la programmazione di Terra Amara dal 24 giugno in poi

Dal 24 giugno e per tutta l'estate, risultano sospese le puntate speciali di Terra Amara del sabato e della domenica pomeriggio, trasmesse fino a questo momento dalle 15 alle 16:30 circa.

Gli appuntamenti extra-large con la soap opera turca non troveranno più spazio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5: in questo modo si eviterà si "sprecare" episodi in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere davanti al televisore.

Di conseguenza, la messa in onda dei nuovi episodi di Terra Amara sarà proposta solo nel daytime feriale: dal lunedì al venerdì, per tutta l'estate, la soap continuerà ad andare in onda dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Zuleyha si allontana da Yilmaz: nuove anticipazioni Terra Amara

Intanto, dopo lo stop di questi giorni per lasciare spazio agli speciali del Tg5 dedicati al ricordo di Silvio Berlusconi, da oggi 15 giugno riprenderà la consueta programmazione della soap opera nella fascia del pomeriggio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover difendersi dalle accuse del marito e cercherà in tutti i modi di ottenere la "grazia" per uscire dal carcere e tornare così dai suoi due amati figli.

Per tale motivo, Zuleyha chiederà a Yilmaz di sparire dalla sua vita: non vuole che Demir possa continuare ad avere dei sospetti sulla loro tresca clandestina e per tale motivo farà questa richiesta al ricco imprenditore, che si ritroverà costretto a farsi da parte per il bene della sua amata.