Numerosi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara nelle puntate che andranno in onda dal 4 al 10 giugno. Mentre Saniye mostrerà forza d'animo e riuscirà a recuperare i soldi che il marito ha dato a Hatip, estinguendo perfino il debito, Zuleyha sarà esausta. Lontana dai figli, la donna arriverà a sparare a Demir finendo in carcere. Mentre Yaman lotterà per un periodo tra la vita e morte, Yilmaz incolperà la moglie della disperazione di Altun e chiederà il divorzio, mentre Hunkar capirà tutto il male fatto a Zuleyha e si schiererà dalla sua parte.

Zuleyha spara a Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara realtive alle puntate che andranno in onda da domenica 4 a sabato 10 giugno. Dopo aver tentato di togliersi la vita, Zuleyha verrà accolta in casa da Fekeli dove, con l'aiuto di Hunkar, cercherà di farla stare calma. Informata dalla zia Behice della presenza in casa della sua nemica, Mujgan accantonerà l'idea della fuga e tornerà dal padrino dove avrà una furiosa discussione con Altun. Quest'ultima, sconvolta, ruberà la pistola di Ali Rahmet e correrà a Villa Yaman dove sparerà a Demir. Mentre l'uomo verrà operato d'urgenza, per Zuleyha si apriranno le porte del carcere, dove dovrà fare i conti con le angherie delle compagne di cella, ma al contempo troverà l'appoggio di Julide.

Nonostante l'aiuto del pubblico ministero, Zuleyha dovrà essere processata per omicidio. Intanto Yilmaz chiederà il divorzio a Mujgan e se quest'ultima sarà disperata, la zia Behice invece la inviterà a pensare solo al suo tornaconto economico. Saniye chiederà aiuto a Naciye per estinguere il debito contratto da Gaffur con Hatip e la donna, ancora indignata col marito per il tradimento subito, le restituirà soldi e cambiali firmate.

La domestica deciderà di usare i soldi per far studiare Uzum.

Demir testimonia contro la moglie

Hunkar farà visita a Zuleyha e le chiederà scusa, oltre a prometterle di farle rivedere i figli. Altun dovrà vedersela anche con le compagne di cella: dopo l'ennesimo torto subito, la donna si difenderà picchiandone una.

Demir uscirà dal coma, ma si rifiuterà di aiutare la moglie.

Yilmaz invece inviterà la sua amata a farsi forza. Durante un loro colloquio, Yaman li spierà e diventerà ancora più furioso. Mentre Sermin dirà a Hatip che se vuole stare con lei deve divorziare dalla moglie, Mujgan disperata allontanerà la zia con una scusa e tenterà di togliersi la vita. A ritrovarla sarà Behice, che riuscirà a salvarla.

Demir si presenterà in carcere, ma con la sua testimonianza aggraverà la posizione di Zuleyha. Il risveglio di Mujgan dopo aver tentato di togliersi la vita sarà devastante, visto che si lamenterà rabbuiando tutti i presenti. Mentre Demir e Yilmaz passeranno una notte in carcere dopo aver litigato nell'aula di tribunale, Hatip vorrebbe indietro i soldi di Gaffur a costo di ucciderlo, ma Saniye e Naciye lo fermeranno raccontando a Hunkar la verità sul debito.