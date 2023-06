Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 10 giugno alle ore 15:30 con un doppio appuntamento, Demir si presenterà in tribunale testimoniando contro sua moglie. Questo scatenerà l'ira di Yilmaz: durante l'udienza contro Yaman, i due verranno arrestati dai gendarmi. Intanto, Adnan lascerà la tenuta da solo per cercare sua madre. Successivamente, la signora Behice tornerà a casa e troverà sua nipote in fin di vita. Così, Mujgan verrà portata urgentemente in ospedale in condizioni critiche. Nel frattempo, Zuleyha tornerà in carcere e chiederà un favore a Sabahattin.

Infine, Fekeli apprenderà del tentato suicidio della dottoressa Hekimoglu, mentre quest'ultima si risveglierà in un disperato e straziante urlo.

Demir si presenta all'udienza per testimoniare

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Demir si recherà all'udienza di Zuleyha, vanificando ogni tentativo dei suoi avvocati di renderla una donna libera. Infatti, il signor Yaman testimonierà contro sua moglie chiedendo la massima pena. Tuttavia, gli scatti d'ira di Yilmaz e Demir durante la sentenza si ritorceranno contro la loro persona visto che verranno arrestati dai gendarmi e portati in prigione. Intanto, anche Zuleyha tornerà dietro le sbarre e questa volta, dopo le parole pronunciate da suo marito, proverà la consapevolezza di non poter uscire presto dall'inferno che sta vivendo.

Successivamente, la nuora di Hunkar chiederà un favore a Sabahattin.

Behice trova sua nipote Mujgan in fin di vita nella vasca da bagno

Behice, dopo aver accompagnato Kerem Ali a casa di Yilmaz, tornerà alla tenuta di Fekeli e troverà sua nipote in fin di vita nella vasca da bagno: la donna ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene con una lametta.

Ad ogni modo, Behice accompagnerà Mujgan urgentemente in ospedale: il tempestivo intervento dei dottori salverà la vita di Hekimoglu. Nel frattempo, i figli di Demir soffriranno per la mancanza della madre, così Adnan uscirà dalla tenuta alla ricerca di Zuleyha.

Mujgan si risveglia in ospedale straziando il cuore dei presenti

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Sabahattin scoprirà che Mujgan ha tentato di togliersi la vita: deciderà così di parlare con Behice del difficile periodo che, sia sua nipote che Zuleyha, stanno affrontando. Anche Fekeli, intanto, apprenderà il gesto estremo compiuto dalla dottoressa Hekimoglu e correrà subito in ospedale per farle visita. Infine, Mujgan si risveglierà nel reparto e strazierà il cuore di tutti i presenti con un disperato urlo. Infatti, la donna non avrebbe voluto essere salvata per mettere fine definitivamente alle sue pene.